Aemet avisa de lluvias «consistentes» en Andalucía con posibilidad de «algún tornado o tromba marina»: cinco provincias en alerta

No cierren los paraguas. La inestabilidad meteorológica marcará la semana en Andalucía, donde se esperan «precipitaciones generalizadas» durante este martes y miércoles «a causa de ... la llegada de una borrasca situada en el Cabo de San Vicente, que entrará en la comunidad autónoma a través del norte de Cádiz», señala la agencia estatal Aemet.

Su delegado territorial, Juan de Dios del Pino, ha apuntado que las lluvias serán «persistentes y consistentes» en la parte occidental de la región. De momento, Aemet ha activado avisos cara al miércoles en cinco provincias: Córdoba, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. En estas dos últimas, la advertencia entrará en vigor a las 20.00 horas de mañana martes. El organismo espera acumulados de hasta 60 litros en 12 horas y avisa: «no se descarta algún tornado o tromba marina» en Aracena, Andévalo y Condado y litoral onubense. Además, los fenómenos costeros pondrán en jaque al litoral gaditano, donde el pronóstico apunta a rachas de viento del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

Y todo ello en una jornada en la que las temperaturas podrían retroceder cuatro grados en Andalucía, si bien el delegado de Aemet ha advertido de que la sensación térmica «puede ser mayor a causa del viento y la humedad».

«Estamos a las puertas de un nuevo cambio de tiempo en España, que se traducirá en lluvias casi generalizadas debido a la llegada de un tren de borrascas y frentes procedentes del Atlántico. Según las últimas previsiones de nuestro modelo de referencia, esta circulación se mantendrá toda la semana», explican desde el portal especializad Meteored. Y añaden: «Además de la borrasca fría que irrumpirá este miércoles por el oeste peninsular, hay que destacar que el chorro polar presentará grandes meandros en las siguientes jornadas, descolgándose una gran vaguada sobre el Atlántico norte, desarrollándose varios centros de bajas presiones. Esta configuración es la que abrirá la puerta a las borrascas y frentes».

Mañana, avisos en Cádiz y Huelva

Dicha inestabilidad irá 'in crescendo' desde este mismo martes. «Mañana llegará un frente que a partir del mediodía dejará lluvias en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, siendo localmente intensas y tormentosas«, anuncian desde Meteored. Por ahora, Aemet ha activado avisos de nivel amarillo a partir de las 20.00 horas en Cádiz y Huelva, donde se espera que podrían descargar 15 litros en una hora. La previsión del organismo estatal señala para mañana a «cielos aumentando a muy nubosos de oeste a este durante el día, con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que puedan ser fuertes y persistentes a última hora en el tercio occidental».

El miécoles, como ya se ha recogido al comienzo de esta información, se instensificarán las precipitaciones. Pero, ¿qué ocurrirá en la última recta de la semana? Según Del Pino, las lluvias se mantendrán entre el jueves y el domingo de manera generalizada en la región, aunque serán de «menor intensidad» y cabe la posibilidad de que se presenten «algunos claros».

Por su parte, el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, ha indicado que es probable que continúe la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas, que dejarán lluvias en el oeste y el centro de la Península que no llegarán o lo harán de forma muy débil al área mediterránea peninsular y a Baleares. En este sentido, las temperaturas experimentarán altibajos en función del paso de los frentes, pero continuarán en líneas generales suaves.