Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tiempo

Aemet avisa de lluvias «consistentes» en Andalucía con posibilidad de «algún tornado o tromba marina»: cinco provincias en alerta

La agencia estatal prevé acumulados de hasta 60 litros en 12 horas en amplias zonas de la comunidad entre el martes y el miércoles

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:11

Comenta

No cierren los paraguas. La inestabilidad meteorológica marcará la semana en Andalucía, donde se esperan «precipitaciones generalizadas» durante este martes y miércoles «a causa de ... la llegada de una borrasca situada en el Cabo de San Vicente, que entrará en la comunidad autónoma a través del norte de Cádiz», señala la agencia estatal Aemet.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  4. 4 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  5. 5

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  6. 6 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  7. 7 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  8. 8 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  9. 9

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  10. 10 Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aemet avisa de lluvias «consistentes» en Andalucía con posibilidad de «algún tornado o tromba marina»: cinco provincias en alerta

Aemet avisa de lluvias «consistentes» en Andalucía con posibilidad de «algún tornado o tromba marina»: cinco provincias en alerta