Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología extiende la advertencia por chubascos intensos a Almería, Córdoba y Sevilla en una jornada en la que se espera un descenso generalizado de hasta nueve grados en las máximas

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:40

Un sistema frontal en movimiento llegará este domingo a España desplazándose desde el norte hacia el sur y el este de la Península, dejando cielos ... cubiertos en la mayor parte del territorio y precipitaciones persistentes desde el mediodía en gran parte de Andalucía. Así recoge el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que en su última actualización ha ampliado el aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas a Almería, Córdoba y Sevilla. Así, esta jornada se esperan acumulados de hasta 15 litros en una hora en un total de cinco provincias de la comunidad (incluyendo a puntos de Cádiz y Huelva que ya entraron en aviso ayer). La advertencia estará vigente a partir de las 13.00 horas en el litoral gaditano, almeriense y onubense así como en el área de Andévalo y Condado, Aracena, Valle del Almanzora y Los Vélez, en la campiña de Cádiz, en la cordobesa y en la sevillana.

