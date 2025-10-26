Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo

Un sistema frontal en movimiento llegará este domingo a España desplazándose desde el norte hacia el sur y el este de la Península, dejando cielos ... cubiertos en la mayor parte del territorio y precipitaciones persistentes desde el mediodía en gran parte de Andalucía. Así recoge el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que en su última actualización ha ampliado el aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas a Almería, Córdoba y Sevilla. Así, esta jornada se esperan acumulados de hasta 15 litros en una hora en un total de cinco provincias de la comunidad (incluyendo a puntos de Cádiz y Huelva que ya entraron en aviso ayer). La advertencia estará vigente a partir de las 13.00 horas en el litoral gaditano, almeriense y onubense así como en el área de Andévalo y Condado, Aracena, Valle del Almanzora y Los Vélez, en la campiña de Cádiz, en la cordobesa y en la sevillana.

El pronóstico de Aemet apunta a un domingo marcado por «cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas, más probables e intensos por la tarde, cuando podrían ser localmente fuertes en el tercio occidental y en el extremo oriental de la comunidad». Y todo ello en una jornada con las temperaturas en retroceso generalizado. Según Aemet, las máximas sufrirán un notable descenso en el centro y sureste del país con unos termómetros que bajarán de media entre 5 y 10 grados (en Andalucía Málaga y Sevilla registrarán los valores más elevadas, con 27 grados). Además, se espera Poniente de moderado a fuerte en el litoral mediterráneo.

Entramos en un periodo de afectación por borrascas atlánticas que dejarán precipitaciones en Andalucía en la próxima semana, más significativas lógicamente en la mitad occidental. Las temperaturas máximas descienden hoy y comenzarán a situarse en valores más propios de esta época pic.twitter.com/7lhLYdXrvG — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) October 26, 2025

Como detallan desde el portal especializado Meteored, un chorro polar más ondulado ha favorecido la expansión de un anticiclón por el Atlántico. Esta configuración -explican- favorece el descolgamiento de una vaguada por el flanco oriental de las altas presiones, que en las próximas horas irá cruzando España. «Dicha onda interactuará con una masa de aire subtropical muy húmeda procedente del Atlántico y ello hará que se reactive un frente sobre nuestra vertical, que repartirá lluvias en amplias zonas. Este episodio afectará a Andalucía este domingo, devolviendo a la comunidad las lluvias y el ambiente más otoñal, tras un sábado muy cálido con temperaturas por encima de los 30 ºC», revelan.

Según el modelo europeo, las precipitaciones llegarán previsiblemente por el Estrecho, «registrándose los primeros chubascos al sur de la provincia de Cádiz», sostienen desde Meteored. Y agregan: «A lo largo de la mañana, dicha inestabilidad se irá extendiendo por la provincia y, de cara al mediodía, los aguaceros descargarán en la Sierra y el Andévalo de Huelva, aunque de forma débil y sin grandes acumulados». Tras ello -según su pronóstico-, las lluvias se irán trasladando hacia la costa onubense y, de forma simultánea, el sistema frontal repartirá chubascos sobre Sierra Morena, «donde se esperan los mayores acumulados entre las provincias de Córdoba y Jaén, superando los 20 l/m2», adelantan.

El lunes, más avisos

El lunes, la previsión apunta por ahora a un escenario muy similar. Aemet prevé en Andalucía «cielos con intervalos nubosos o muy nubosos, acompañados de chubascos ocasionales, temperaturas en descenso en el litoral mediterráneo y vientos flojos variables». Almería y Cádiz volverán a estar en aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 5.00 y 7.00 de la mañana respectivamente.

Además, tras el frente llegará una masa de aire más fresca a la región, con descensos de más de 5 ºC en capitales como Sevilla o Jaén. «Las máximas descienden desde hoy y comenzarán a situarse en valores más propios de esta época», añade Aemet.