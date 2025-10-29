Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR/ Archivo
Andalucía

Aemet activa el aviso rojo por «lluvias torrenciales» en Huelva: la Junta pide «evitar desplazamientos»

Andalucía eleva a nivel 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones. La previsón apunta acumulados de hasta 120 mm en 12 horas

EP

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:22

Comenta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este miércoles 29 de octubre la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo ... de Inundaciones (PERI) en Andalucía tras el aviso de nivel rojo --riesgo extremo-- activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Huelva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  3. 3 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  4. 4 Posibles tornados y mangas marinas en una jornada con alerta amarilla por lluvia en Málaga
  5. 5 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  8. 8 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  9. 9 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  10. 10

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aemet activa el aviso rojo por «lluvias torrenciales» en Huelva: la Junta pide «evitar desplazamientos»

Aemet activa el aviso rojo por «lluvias torrenciales» en Huelva: la Junta pide «evitar desplazamientos»