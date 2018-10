El PP acusa a Susana Díaz de «no tener palabra e incumplir reiteradamente» con el Hospital del Guadalhorce EUROPA PRESS Martes, 23 octubre 2018, 17:56

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Esperanza Oña ha acusado este martes a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de «no tener palabra» e «incumplir reiteradamente» con la comarca del Guadahorce, centrándose en concreto en el Hospital, que aún no funciona «a pleno rendimiento».

Así, ha señalado a los periodistas que la Junta tiene que tratar «con respeto y no mentiras» a los vecinos de la comarca, «a los que debe, entre otras muchas cosas, un hospital a pleno rendimiento». Oña, quien ha pedido a Díaz que no vaya al Guadalhorce «a pedir el voto».

«Aquí que no venga a pedir el voto, después de no haber sido capaz de cumplir con algo tan básico como que este hospital funcione como tal y no como un centro de salud», ha criticado la dirigente del PP, quien ha acudido a las puertas del hospital junto a alcaldes y portavoces del PP de la comarca del Valle del Guadalhorce.

La parlamentaria del PP por Málaga ha criticado la «apatía y la desidia» de la presidenta andaluza con este proyecto, «que resulta hasta peligrosa siendo un gestor público». Como ejemplo se ha referido al «poco dinero» de la Junta para este centro sanitario.

«La mayor parte --del dinero-- provenía de fondos europeos hasta el punto de que otras administraciones como la Diputación sí que aportaron mayor cantidad de fondos propios», ha dicho, añadiendo que se incumplieran «reiteradamente» los plazos de finalización de obras y, una vez abierto, «el tiempo que se iba a tardar en poner en marcha y a pleno rendimiento este centro».

A día de hoy, ha añadido Esperanza Oña, estas instalaciones «han sido reducidas a un mero centro de salud». Actualmente, ha señalado que da cobertura «al 20 por ciento de la población de la comarca, mientras que el resto siguen siendo derivados al Clínico al no haber posibilidad de hospitalización».

En concreto, en la actualidad, según los 'populares', «faltan 16 especialidades, numerosa plantilla, quirófanos y posibilidad de hospitalización, lo que da una idea del concepto que tiene la presidenta andaluza de lo que es un hospital».

«Se mire por donde se mire, Díaz no ha puesto ningún tipo de interés en este centro hospitalario, por lo que lo mínimo que puede hacer es pedir perdón a los vecinos del Valle del Guadalhorce y no asomarse por aquí, ahora que se acercan las elecciones, para volver a prometer cosas que no tiene ninguna intención de cumplir», ha sostenido Oña.

Ante esta situación, la parlamentaria del PP ha pedido a los ciudadanos «cambiar a las personas que no tienen palabra por políticos que sí han demostrado su compromiso, como ha hecho el PP con este centro hospitalario y con esta comarca, que merece algo mucho mejor que lo que el gobierno socialista de la Junta ha hecho por ella».

Oña ha corresponsabilizado a Ciudadanos de la «apertura en falso» del Chare del Guadalhorce: «Tampoco entenderíamos que vinieran aquí a hacer o a deshacer, después de que hayan dicho que no, reiteradamente, a las propuestas presupuestarias del PP para que la apertura de este hospital fuera real».