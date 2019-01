El PP-A acusa a Díaz de «mal perder» por alentar movilizaciones contra el nuevo gobierno El portavoz regional, Elías Bendodo, reclama al PSOE «sentido común» para no convertirse en un partido «antisistema que alienta escraches» ANTONIO M. ROMERO Lunes, 14 enero 2019, 13:12

Al PP de Andalucía no le ha gustado la carta enviada por la presidenta de la Junta en funciones y líder del PSOE regional, Susana Díaz, en la que pide a los progresistas movilizarse ante la derecha que blanquea el «franquismo político» en relación a la inminente investidura como presidente del gobierno andaluz del popular Juanma Moreno con los votos de Ciudadanos y Vox. El portavoz de los populares andaluces, Elías Bendodo, ha acusado a Susana Díaz de «mal perder» y le ha instado a que salga del gobierno «con dignidad».

En una comparecencia en su calidad de presidente de la Diputación de Málaga para presentar la segunda fase del Caminito del Rey y en vísperas del inicio, mañana, en el Parlamento autonómico del debate de investidura de Moreno, Bendodo ha reclamado que esta sesión se desarrolle con normalidad y ha pedido a todos los partidos «sentido común y que estén a la altura de las circunstancias» de lo que supone la constitución de un nuevo gobierno.

En este sentido, el político malagueño ha criticado que el PSOE no está actuando en esa línea y ha calificado de «vergonzante» la carta publicada este domingo por Susana Díaz en la web de su partido en la que llamaba a la movilización ciudadana. «Hay que saber ganar y saber perder. Hay que saber irse y llevamos tiempo diciendo que Díaz ha terminado su tiempo y le pedimos que cierre esta etapa con dignidad y altura de miras porque no lo está haciendo. Estamos asistiendo a lo que en el patio del colegio llamábamos, cuando éramos pequeños, un mal perder y está demostrando que la soberbia la puede», ha afirmado, al tiempo que ha criticado que «nadie» del PSOE haya felicitado aún a la nueva presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y que Díaz no se haya puesto aún a disposición del inminente presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Elías Bendodo ha remarcado que en democracia se debe ser «respetuoso» con los resultados electorales y por ello ha criticado con dureza que se haga «un llamamiento irresponsable» a rodear el Palarmento andaluz coincidiendo, este martes, con el debate de investidura de Moreno. «El PSOE que lidera Díaz tendrá que decidir si se van a las barricadas, como parece, y se va a convertir en un partido antisistema porque están convocando un escrache el mismo día de la investidura o va a ser fiel a su trayectoria y va a respetar la alternancia que democráticamente han votado andaluces», ha destacado.

Sobre la misiva envidada por Díaz, Bendodo ha dicho que «la prepotencia» domina esa carta y que esa prepotencia es el motivo fundamental por el que ha perdido el gobierno andaluz. «Hay un párrafo que dice: 'no vamos a permitir que nos quiten lo nuestro'. En esa frase está la clave del cambio en Andalucía porque ella y el PSOE piensan que Andalucía es suya y no, Andalucía no es de nadie; es de todos los andalues, que han votado en libertad y han pedido cambio y tienen que aceptarlo», ha apostillado.

Asimismo, Elías Bendodo ha censurado que a pocos días de la constitución del nuevo gobierno autonómico, la consejera de Sanidad en funciones, Marina Álvarez, viniera la pasada semana a anunciar el plan funcional del nuevo hospital de la capital. «No le corresponde», ha dicho Bendodo, quien ha reiterado el compromiso del nuevo ejecutivo con esta infraestructura sanitaria.