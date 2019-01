Moreno: «La ola del cambio que ha surgido en Andalucía no se va a parar en Despeñaperros» El presidente del PP, Pablo Casado (d), junto al líder del PP-A y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), durante la clausura de la Convención Nacional del Partido Popular / EFE/Chema Moya Baño de multitudes del presidente de la Junta en la Convención Nacional del PP, donde es aclamado y se consagra como líder autonómico ANTONIO M. ROMERO Enviado especial (Madrid) Domingo, 20 enero 2019, 13:30

Su figura y la gesta de llegar a la presidencia de la Junta de Andalucía tras casi 37 años de gobiernos socialistas ha planeado sobre la Convención Nacional de rearme ideológico que el PP ha venido celebrando en Madrid desde el pasado viernes, pero no ha sido hasta la mañana de este domingo cuando Juanma Moreno ha hecho una entrada triunfal en el pabellón uno de Ifema donde se está celebrando el cónclave. Moreno, que desde el miércoles es el barón popular con mayor poder territorial, se ha dado un baño de multitudes y ha tomado la palabra en el plenario con un discurso enardecido donde, ante las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, y las generales del próximo año ha augurado: «Esa ola de cambio que ha surgido en Andalucía y que ha despertado una gran ilusión, no se para en Despeñaperros, sino va a llegar a todos y cada uno de los pueblos y comunidades de España y a La Moncloa».

Moreno, acompañado por Pablo Casado y Teodoro García Egea, ha llegado en medio de una gran expectación mediática y ha entrado en el plenario mientras los asistentes le aclamaban mientras coreaban '¡presidente, presidente! A partir de ahí, un paseíllo entre besos, apretones de mano y palmadas en la espalda hasta llegar a la tribuna de oradores. Después se ha sentado en la primera línea junto al otro gran barón territorial popular, el gallego Alberto Núñez Feijóo, y cerca del que fuera presidente del Gobierno entre 1996 y 2004, José María Aznar, y su esposa, Ana Botella.

Desde allí, el político malagueño ha seguido las intervenciones del presidente nacional de Nuevas Generaciones, Diego Gago, y el líder de PP en Madrid, Pío García Escudero, hasta que le ha llegado el turno de subir al estrado con el plenario en pie tributándole una gran ovación, una banda interpretando el 'We are the Champions' mientras una voz en off lo presentaba como presidente de la Junta de Andalucía.

«¡Qué bien suena lo de presidente de la Junta en un afiliado del PP!», ha proclamado Juanma Moreno en sus primeras palabras mientras en la pantalla de atrás se proyectaba una imagen de la fachada principal del Parlamento de Andalucía. A renglón seguido ha tenido unas palabras de «cariño y apoyo» a la familia del pequeño Julen y a los equipos de rescate que intentan encontrarlo en la sierra de Totalán.

El discurso de Moreno ha sido un agradecimiento a los apoyos que ha recibido tanto de la dirección nacional del PP y del partido en Andalucía. En especial, el nuevo presidente de la Junta de Andalucía ha agradecido a Pablo Casado su implicación en la campaña de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, en las que «se dejó la piel». «Asumió una enorme responsabilidad en Andalucía y se echó a las espaldas esas elecciones como si fuera el candidato. Eso es un ejemplo de la forma de ser y del liderazgo de nuestro presidente. Agradezco su esfuerzo pueblo a pueblo, calle a calle y día a día», ha remarcado.

Juanma Moreno también ha tenido palabras de elogio para el secretario general, Teodoro García Egea, y el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, por su papel en las negociaciones con Ciudadanos y Vox para su investidura como presidente de la Junta de Andalucía. «Hemos tenido que hacer una difícil y compleja negociación y he tenido al mejor equipo, yo los llamo los 'negocietors', son unas máquinas de negociar. Con mucha habilidad, inteligencia y audacia y sin dejar atrás ninguno de nuestros principios alcanzamos acuerdo para Andalucía que pronto se podrá proyectar a nivel nacional», ha destacado.

Moreno ha recordado que cuando en 2014 se puso al frente del PP andaluz, desde distintos ámbitos le comentaban que era imposible gobernar en Andalucía y él ha subrayado que hay que creer en el partido. Y en este sentido y en alusión a los candidatos a las alcaldías y comunidades autónomas en las elecciones de mayo les ha dicho: «Sólo pueden los que creen que pueden. Este partido es de los que cree que pueden cambiar España. Este partido se le cree y lo demostramos con pasión y entrega. Quiero que creáis en este proyecto y en vuestras posibilidades».

El presidente de la Junta de Andalucía ha sostenido que las próximas elecciones municipales y autonómicas van a ser «un revulsivo para nuestro partido» y ha confiado en la victoria de Pablo Casado cuando se convoquen los comicios generales. «Vas a tener todo el apoyo, cariño y respaldo de todos los militantes del PP andaluz. Te necesitamos en La Moncloa ya, lo antes posibles. Todos los afiliados y cargos públicos y orgánicos del PP andaluz nos vamos a dejar el resto para que seas presidente del Gobierno», ha recalcado.

«Hemos conseguido un sueño que parecía imposible, el sueño de que el gran cortijo que había montado el PSOE, el gran feudo socialista, sea hoy gobernado por el PP. Estoy convencido de que ese empuje lo vais a notar cada uno en vuestras candidaturas. Desde el sur vamos a empujar con mucha fuerza para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa y poner democráticamente a Pablo Casado para hacer que España funcione», ha asegurado durante un discurso donde ha sido muy aplaudido.

Juanma Moreno, que ha precedido en el uso de la palabra a Pablo Casado, quien ha puesto en valor lo conseguido en Andalucía, se ha consagrado hoy ante sus compañeros de partido como líder político