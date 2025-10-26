Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

7.000 euros ocultos en un bote de harina: así robó una empleada en un comercio de Almodóvar del Río

Al no haberse forzado ninguno de los accesos, los investigadores de la Benemérita sospecharon que el autor podía trabajar en el local

EP

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:08

Comenta

La Guardia Civil ha detenido en Almodóvar del Río (Córdoba) a una persona vecina de la localidad como presunta autora de un delito de robo ... de 7.000 euros cometido en un establecimiento del municipio. Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una denuncia presentada en el Puesto de Almodóvar del Río, que se había cometido un robo con fuerza en un establecimiento de alimentación, donde autor/es desconocidos tras acceder al interior del inmueble habían sustraído 7.000 euros que el propietario del local guardaba en el interior de un bote de harina y el contenido de la caja registradora.

