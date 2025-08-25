Más de 2.000 universitarios crean 1.962 empresas basadas en el conocimiento

La Junta de Andalucía ha facilitado la creación de 1.962 empresas basadas en el conocimiento en lo que va de este año a través ... de los 260 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) de Andalucía Emprende, distribuidos por toda la región.

Según la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, estas iniciativas han sido impulsadas por 2.159 personas con formación universitaria y representan el 26,4% de los 7.436 negocios constituidos en el primer semestre del año, gracias al asesoramiento del personal técnico de los centros, que presta un servicio de apoyo al emprendimiento para ayudar a poner en marcha ideas de negocio con garantías de viabilidad en el mercado.

Las nuevas empresas, que han generado un total de 1.991 empleos, han sido creadas por 2.159 personas con formación universitaria, de las que un 51,1% (1.103) han sido mujeres. Además, el empleo generado ha sido ocupado mayoritariamente por mujeres; concretamente, 1.064 nuevos puestos de trabajo, suponiendo un 53,4% del total.

Con relación a la edad de los emprendedores, predominan los jóvenes menores de 40 años, representando el 59,3% del total. Concretamente, el 53,9% tiene una edad comprendida entre los 25 y los 40 años. Le siguen los mayores de 40 años (40,7%), siendo los restantes (5,4%) menores de 25 años.

Respecto a la forma jurídica de las firmas creadas, predominan los autónomos, que representan un 74,6% del total, con 1.465 empresas. Le siguen las sociedades mercantiles, con 463 proyectos (23,6%), perteneciendo las restantes a otras formas jurídicas como son la economía social, las sociedades civiles o las comunidades de bienes.

En cuanto a la actividad a la que se dedican las empresas constituidas con el apoyo de Andalucía Emprende, la mayoría de ellas pertenecen al sector servicios, con un total de 1.716 (87,4%) y le siguen el sector Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con 108 empresas; la construcción (54); la industria (52) y la agricultura (32).