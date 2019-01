Los Reyes se adelantan por motivos solidarios

En estas fechas es fácil ver miradas llenas de ternura y un brillo en los ojos que solo se puede explicar haciendo alusión a la magia. La magia de la impaciencia, de los nervios o de ver llegar a los Reyes de Oriente apareciendo con sus ayudantes cargados de regalos. A tan solo dos días de la llegada oficial de sus Majestades, en Málaga se ha adelantado esa noche tan especial y se han organizado diferentes iniciativas para que los niños y los mayores no pierdan la ilusión por tener un regalo entre las manos. Una de ellas ha tenido lugar esta tarde en la Cofradía de la Crucifixión, donde los más pequeños de la Asociación Arrabal-AID han compartido unas horas con abuelos y abuelas de la Fundación Harena, quienes escribieron una carta emotiva pidiéndole un deseo a los Reyes. A través de la iniciativa '¿Quieres ser mi Rey Mago?', creada mediante Facebook de forma anónima, Harena ha hecho posible que ningún mayor se quede sin regalos este día tan ilusionante. «No he pedido nada, pero aquí he recibido los mejores regalos: un pañuelo, un bolso y muchísimas cosas más», comenta ilusionada Pepita Mengaño. Mercedes Villena ha hecho la misma petición: «No les he pedido nada, lo único que puse en mi carta fue que me trajeran salud con letras mayúsculas». Como novedad, este año han incluido a los más pequeños de la casa, niños y niñas en riesgo de exclusión social en un evento en el que se respiraba inocencia y ternura. La organización ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, la Cofradía de la Crucifixión, La Canasta, Casa Kiki, Doña Francisquita, la Asociación de Vecinos la Princesa, papelería Alborada y la fotógrafa Rocío Pérez.

Las imágenes de la visita de los Reyes Magos Los Reyes Magos reparten regalos a niños en riesgo de exclusión social y a ancianos que viven solos

Por otro lado, al empresa malagueña Iman Medioambiental no ha querido perder la ocasión de ayudar a sus Majestades de Oriente y llegar al Hospital Materno Infantil con más de 250 regalos para la Ludoteca y los niños y niñas que residen en la Casa Ronald McDonalds. Desde el área de participación ciudadana del Materno, María José Gómez ha abierto las puertas de este lugar recreativo a una veintena de cajas llenas de juguetes: muñecas, puzzles o peluches para renovar la sala y hacer felices a los pequeños hospitalizados. «Cuando estás aquí y ves cómo lo agradecen te llena mucho», comenta Gómez. Desde Iman Medioambiental, Arturo García, su director, afirma que, aunque es la primera acción solidaria que llevan a cabo este año, no será la última y piensan «repetirlo todas las veces posibles».

Galería. Ñito Salas

También en Inpavi, otro año más, se ha llevado a cabo la campaña 'Operación Reyes Magos - Ningún niño y ninguna niña sin juguete', apostando por que se mantenga la ilusión entre los más pequeños en riesgo de exclusión social o pobreza.