Málaga acude a la llamada de ayuda por el Padre Cacho, realizada por la Fundación El Pimpi

Son las 10 de la mañana y decenas de voluntarios preparan el material destinado para la marcha en plena Plaza de la Constitución. Un gran arco de salida, un pequeño escenario, voluntarios colocando camisetas preparando lo que esperan será un gran día. El Padre Cacho se deja ver entre la gente con esa sencillez que tienen los misioneros, siempre amable y sonriente.

La marcha por Venezuela, organizada por la Fundación El Pimpi ante la llamada de auxilio del conocido Padre Cacho, arranca motores, con un solo objetivo, lograr la máxima recaudación para la misión que el misionero Jose Luis Cacho, regenta desde hace más de 8 años en San Agustín del Sur, uno de los barrios más desfavorecidos de Caracas (Venezuela).

Los Malagueños muchos de ellos de los colegios donde fue capellán en la época de los 80, como el colegio de las Esclavas, El monte, Los maristas, Gamarra, y los colegios de Fundación Victoria se concentran, pese a la oleada de calor, en la Plaza de la constitución sobre las 11:15 de la mañana. Ya está todo preparado para dar comienzo.

El acto es presentado por Cristina Zumaquero siempre solidaria con las buenas causas, y oímos las palabras del misionero que antes de comenzar la marcha, emocionan a todos. El alcalde de Malaga, sube al escenario,agradeciendo a todos la gran implicacion, y anima a todos los malagueños a seguir ayudando al padre Cacho. También sobre el escenario podemos ver al presidente de la Fundación El Pimpi, D. Luis Merino Bayona, Elena Cobos, consejera delegada de El Pimpi, Ruth Sarabia concejala de participación ciudadana del ayuntamiento de Málaga, siempre implicada cuando se le necesita y a Mercedes Paine nueva delegada en Málaga de Educación y Política Sociales de la Junta, que con sus camisetas 'Marcha por Venezuela', comienzan a caminar.

La marcha que comienza a ritmo de música calentando motores gracias al apoyo de Synergym, bajan por Calle Larios, también animada por la batucada Sambaua do Rio, durante todo el trayecto. El recorrido que comenzó a las 11:30horas, llega hasta la Plaza Marina, sigue por el Paseo del Parque, para desembocar en Calle Cister y desde ahí, a la Plaza del Siglo para volver al lugar de partida en la Plaza de la Constitución. En total 2,4km (31min).

Un marea azul y blanca compuesta por abuelos, niños, jóvenes, con camisetas de Marcha solidaria llegan felices de nuevo a la plaza. Reto conseguido, Coca-Cola les premia con un refresco a los que hoy se solidarizan con el pueblo Venezolano.

El esfuerzo ha merecido la pena, y este proyecto no acaba aquí, 'Padre Cacho' siempre inquieto nos cuenta que ha escrito un libro contando sus vivencias en Venezuela. El título: 'Buenas noticias desde el infierno' que estará a la venta a partir del 8 de Julio en la Fundación El Pimpi. Porque la ayuda no puede quedarse sólo en esta marcha, ya ha comenzado un canal de solidaridad con Venezuela que no va a parar.