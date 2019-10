La lucha por la vida independiente Algunos de los usuarios de Down Málaga en una de sus clases matinales. / Eva S. Melendo El aumento de la esperanza de vida del colectivo Down hace que se precisen más y mejores servicios CLAUDIA SAN MARTÍN Martes, 1 octubre 2019, 13:47

Por los pasillos de la sede de la Asociación Provincial Síndrome de Down Málaga, en Teatinos, se respira alegría, compañerismo e ilusión, ingredientes esenciales para arrancar otra jornada de aprendizaje entre amigos. Ricardo Fernández-Palacios, flamante presidente de la asociación, nos hace un pequeño 'tour' para conocer dónde pasan los usuarios de Down Málaga la mayor parte de su día. Lo único que sacamos en claro es que allí uno va a ser feliz. Paredes de colores, juguetes para todas las edades, señalética con pictogramas para que ubicarse sea más sencillo y aulas adaptadas a las necesidades de los usuarios completan una sede que lleva en funcionamiento 7 de los 27 años que esta asociación lleva en la provincia. Fueron los mismos progenitores de los niños y niñas con Síndrome de Down los que vieron necesario fundar un lugar en el que sus hijos pudieran conocerse entre sí, hacer amigos y realizar todo tipo de actividades para promocionar una vida más independiente. Les salió bien, desde luego, porque alrededor de 130 usuarios (entre pequeños y adultos) disfrutan de las ventajas de pertenecer a este maravilloso colectivo.

Lo que comenzó para cubrir una etapa de la vida de estos chicos y chicas ya se ha consolidado como un servicio completo: «Cubrimos todas las etapas. Desde el nacimiento hasta la edad adulta o vejez», plantea el presidente. Con atisbo de preocupación, pero más completo por la esperanza, Ricardo Fernández-Palacios cuenta que ahora con el aumento de la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down, su esperanza de vida también ha crecido; hace 30 años, la mortalidad se situaba en torno a los 25 años, ahora puede alcanzar perfectamente los 70. Esto es una buena noticia, pero, ¿qué ocurre en la edad adulta? Desde Down Málaga destinan todos sus esfuerzos para que todas las preguntas posibles tengan una respuesta adecuada: «Es un reto que queremos afrontar, y le vamos a dar respuesta a nivel sanitario para que se siga un protocolo de actuación específico. Algunas enfermedades presentan unas características distintas cuando afectan a una persona con Síndrome de Down y esto a veces se confunde», explica a SUR Fernández-Palacios, recalcando que a veces, por ejemplo, en la edad adulta el alzhéimer en el colectivo se suele confundir con depresión.

Entre los proyectos que quieren seguir afianzando están los talleres relacionados para favorecer su autonomía. Desde la asociación se pretende que aquellos jóvenes que alcancen la vida adulta puedan desenvolverse en casa o en un trabajo como cualquier otra persona que no padezca esta alteración genética. Una de las actividades que pudimos presenciar en la sede fue el reparto de tareas para la compra de un desayuno colectivo, con todo lo que esto conlleva; como la asignación de la compra o el reparto del dinero. Las clases de cocina, que también se dan en el centro, son otras de las muchas actividades que ayudan a estas personas a valerse por sí mismas en cualquier situación vital.

Ricardo Fernández-Palacios cuenta con ilusión que, además, alrededor de 30 de los usuarios de Down Málaga tienen un contrato de trabajo fijo, y otros están haciendo prácticas en empresas que, en un futuro, culminan con la contratación del empleado. «El hecho de que haya una persona con discapacidad en la empresa suele tener muchos efectos positivos para la misma: se mejora el ambiente de trabajo y a efectos de rendimiento suele ser mucho mejor. Ellos son personas muy cumplidoras», explica el presidente, también padre de un chico con Síndrome de Down. Actualmente algunos de ellos se están preparando para la función pública, hecho que favorece la visibilidad de este colectivo y su inclusión en el mundo laboral como cualquier otra persona. Desde luego que, como cuenta Fernández-Palacios, «llegar a un sitio público y que te reciba una persona con esta patología es muy importante», por eso gran parte de sus esfuerzos se destinan a la promoción de su independencia, y esto es posible gracias a sus trabajadores, alumnos en prácticas y voluntarios.

Desde la asociación ven imprescindible que la inclusión de las personas con Síndrome de Down en la sociedad se haga desde la infancia: 63 usuarios están en colegios públicos, privados o concertados, visibilizando así el colectivo: «El hecho de estar en un aula no impide el avance 'normal' de los demás compañeros, como piensan algunos, y además, mejora la calidad humana de los niños y niñas», relata el presidente.

Teatro con un fin especial

El próximo 4 de octubre los malagueños tienen una cita imperdible por Down Málaga, y será alegre y divertida por la mejor causa de todas. Desde la compañía de teatro de Marina Corzo, 'La Bomba', en colaboración con la Asociación de Vecinos de Alegría de la Huerta, han planteado un teatro con pequeños y jóvenes en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. En dos pases (18.30 y 20.00) se presentará '¡Te pillé Caperucita!' y '¿Cumpleaños feliz?', todo ello a beneficio de la asociación por un donativo de tres euros. Es, sin duda, la ocasión perfecta para colaborar con una causa que seguirá cumpliendo años y tirando barreras inútiles al suelo.