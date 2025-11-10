Cuidarse para poder cuidar: «Mi madre tiene demencia y me he olvidado de mí»

Sarai tiene 32 años, un trabajo y una vida social y privada que lleva dos años básicamente paralizada por una situación totalmente inesperada. A su ... madre, de 64, le detectaron demencia y desde ahí ha sumado el rol de cuidadora a su rutina. «Te empiezas a sentir sobrecargada y sólo piensas en vivir el día a día y en que no falte nada; estás fuera de casa y no paras de pensar en cómo estará o si le pasará algo. De repente tienes una persona a tu cargo que cada día se comporta de manera diferente y no tienes ni ayudas ni un manual de instrucciones. Desde noviembre de 2023 pedí ayuda a Servicios Sociales y todavía estoy esperando una contestación oficial para poder tener acceso a un centro de día o un profesional que pueda venir algunas horas del día para que nosotros podamos estar tranquilos», denuncia la malagueña Sarai Ramos, que cuenta a SUR su historia por el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que se celebró el pasado 5 de noviembre.

La puerta de Servicios Sociales todavía no ha conseguido abrirse del todo para la familia de Sarai. Pero donde sí que llamó y no dudaron en ayudarles fue en AFA Marbella, donde le ofrecieron una ayuda integral. Las palabras de la joven malagueña confirman el agradecimiento a la labor que están realizando: «Te ves perdida porque tras el diagnóstico, los médico no ayudan mucho. Tengo la suerte de que soy joven y sé manejarme bien en Internet y redes sociales, donde encontré a la asociación... Me explicaron todas las ayudas a las que podíamos optar y me hablaron de unos cursos gratuitos que ofrecía Fundación 'la Caixa'», explica Sarai.

Esa formación a la que se refiere la joven malagueña es la Escuela de Cuidadores, una iniciativa del Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de Fundación 'la Caixa'. En ella se pone a disposición de cuidadores no profesionales y voluntarios conocimientos, técnicas y habilidades para acompañar con calidad a las personas que se encuentran en situación de enfermedad avanzada o incluso final de vida. Allí mismo acudió Sarai: «Te van ofreciendo distintos cursos y formaciones y ponen el foco en el cuidador. Hacemos reuniones con otras personas que viven la misma situación y nos dan espacio para hablar con otros, eso te da fuerza y motivación para seguir, no te sientes sola. Esta es una ayuda que no he encontrado en ningún otro sitio y gracias a ellos me he dado cuenta que mi día a día no sólo se tiene que centrar en el cuidado a mi madre, sino que también existo yo. Desde que hice los cursos de Fundación 'la Caixa' me siento menos culpable por salir con mis amigos, pasar tiempo con mi pareja o estar trabajando. Yo me había dejado a mí misma, tanto social como emocional y físicamente. Eso es lo primero que te quitas... Yo me olvidé de mí, pero ahora sí busco huecos para mí misma sin sentirme mal por ello», confiesa Sarai Ramos.

Más de 2.000 talleres

Esta propuesta de Fundación 'la Caixa' existe desde 2018 y ya ha organizado más de 2.400 talleres en los que han participado cerca de 10.000 personas entre cuidadores de familiares y voluntariado del programa. Según explica la entidad, esta iniciativa «se trata de un espacio de transmisión de los valores esenciales del cuidado» en el que se aportan las herramientas necesarias para facilitar la labor de los cuidadores familiares y voluntarios. «De esta forma, se ayuda a ampliar sus competencias y, consecuentemente, mejorar la calidad de vida de las personas cuidadas. En los talleres se abordan estos temas: cuidarse para cuidar, acompañamiento y buen trato, gestión del duelo, demencia, nutrición, confort físico y emocional, etc», subraya Fundación 'la Caixa'.

«La realidad es que toda la labor de las asociaciones es increíble porque son los únicos que te cogen de la mano para ayudarte en un momento en el que estás perdida. Mi vida ha cambiado desde la enfermedad de mi madre y gracias a este apoyo y formación, yo me siento más segura y he aprendido a cuidarme a mí misma», concluye Sarai Ramos.