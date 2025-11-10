Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La malagueña Sarai Ramos, tras contar su testimonio como cuidadora en una entrevista con SUR. Sur
Día Internacional de las Personas Cuidadoras

Cuidarse para poder cuidar: «Mi madre tiene demencia y me he olvidado de mí»

La joven malagueña Sarai Ramos relata la realidad tras el diagnóstico de su madre. A su rutina de trabajo se ha sumado la labor de cuidadora «sin ayuda ni manual de instrucciones»

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

Sarai tiene 32 años, un trabajo y una vida social y privada que lleva dos años básicamente paralizada por una situación totalmente inesperada. A su ... madre, de 64, le detectaron demencia y desde ahí ha sumado el rol de cuidadora a su rutina. «Te empiezas a sentir sobrecargada y sólo piensas en vivir el día a día y en que no falte nada; estás fuera de casa y no paras de pensar en cómo estará o si le pasará algo. De repente tienes una persona a tu cargo que cada día se comporta de manera diferente y no tienes ni ayudas ni un manual de instrucciones. Desde noviembre de 2023 pedí ayuda a Servicios Sociales y todavía estoy esperando una contestación oficial para poder tener acceso a un centro de día o un profesional que pueda venir algunas horas del día para que nosotros podamos estar tranquilos», denuncia la malagueña Sarai Ramos, que cuenta a SUR su historia por el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que se celebró el pasado 5 de noviembre.

