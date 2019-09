Cudeca, al son del rock más solidario

Bailando con Cudeca lo mejor del rock en inglés

A partir de las 20.30 horas, el viernes 6 de septiembre el Auditorio de Benalmádena se llenará de música para amenizar un ambiente festivalero que se torna imperdible. Pondrán algunas notas de color el grupo The Soaks, quienes realizarán un tributo musical a las mejores bandas de los 60's y 70's (Queen, Elvis Presley, Jimi Hendrix o Chuck Berry). Los malagueños llevan en escena desde 2014, y han recorrido desde entonces la mayoría de las salas de conciertos de la ciudad. Se suma a la cita también The Silver Beats, una banda tributo a los míticos The Beatles que hará un recorrido por los mejores temas de los británicos. Desde 1993, los cinco que forman este grupo entonan sus voces e instrumentos para que los temas más reconocidos del pop-rock mundial suenen más que especial. En cartel también una de las bandas malagueñas más cañeras, The Remolones, hará un tributo a Los Ramones en este viernes para seguir perpetuando la música de los 'punkeros' americanos.

El sábado 7, por su parte, la sala de ensayos Big Sound Corp organiza este mismo festival de la mano de Cudeca por la misma causa: la recaudación de fondos para la Fundacón. A partir de las 19 horas, bandas malagueñas y emergentes como Dynamic Stepper al ritmo del reggae, Maenoba con su rock alternativo, Sin Miedo al Océano, entonando metalcore, The Oxide Pipes (rock alternativo), 41 Ravens (metal alternativo) y Sordos Anónimos (rock) estarán sobre las tablas del escenario del Auditorio de Benalmádena para que su música mueva del asiento al público solidario. La entrada de ambos conciertos tiene un precio de 10 euros, al que los menores de 16 años tendrán que asistir acompañados de un progenitor o tutor legal.