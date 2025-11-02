Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alumnos de 'Cantera', durante uno de los servicios de catering. Sur
La 'Cantera' que funciona: de vivir en la calle a trabajar en un restaurante con Sol de Repsol

El proyecto gastronómico de Fundación El Pimpi está a punto de arrancar su decimotercera edición, en la que forman a personas en situación de vulnerabilidad para su inserción laboral inmediata en la hostelería

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:51

Hace tres años que nació el proyecto 'Cantera', una iniciativa de Fundación El Pimpi junto con Samuel Perea. Ahora están a punto de comenzar ... el decimotercer curso el 10 de noviembre y están aún en proceso de selección tras recibir alrededor de cien solicitudes. «Estamos justo en estos días ultimando las entrevistas», puntualiza Samuel Perea, el director del proyecto, al empezar la conversación con SUR. Hace balance de estos años y todo es positivo, sobre todo, los datos: en los dos últimos cursos el 100% de los alumnos lograron la inserción laboral y la media de todas las formaciones tiene entre un 90 y 95% de casos de éxito.

