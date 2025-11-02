La 'Cantera' que funciona: de vivir en la calle a trabajar en un restaurante con Sol de Repsol

Hace tres años que nació el proyecto 'Cantera', una iniciativa de Fundación El Pimpi junto con Samuel Perea. Ahora están a punto de comenzar ... el decimotercer curso el 10 de noviembre y están aún en proceso de selección tras recibir alrededor de cien solicitudes. «Estamos justo en estos días ultimando las entrevistas», puntualiza Samuel Perea, el director del proyecto, al empezar la conversación con SUR. Hace balance de estos años y todo es positivo, sobre todo, los datos: en los dos últimos cursos el 100% de los alumnos lograron la inserción laboral y la media de todas las formaciones tiene entre un 90 y 95% de casos de éxito.

Fundación El Pimpi transforma vidas con Cantera, un proyecto que abre puertas a 190 alumnos en hostelería

«Lo mejor es que trabajamos con empresas de mucho prestigio y tenemos alumnos que han trabajado en restaurantes con Sol de Repsol y Guía Michelin; ahora mismo tenemos a alumnos trabajando con el chef Diego René», resalta Samuel Perea. El impacto social y el compromiso con la empleabilidad son las dos grandes bases de 'Cantera', por donde ya han pasado 190 alumnos. «Este proyecto es un nuevo comienzo para quienes se atreven a dar un paso hacia adelante. Los participantes aprenden no sólo un oficio, sino también valores como la constancia, la responsabilidad y el trabajo en equipo llegando a formar pare de una gran familia que se apoya», explican desde Fundación El Pimpi.

Ampliar Las clases del curso se realizan en el centro de innovación social La Noria, de la Diputación de Málaga. Sur

«Con la voluntad rota»

Cada curso tiene un máximo de 15 plazas y hay dos promociones: servicio de restaurante y barra y cocina. Este próximo que está a punto de arrancar –el 10 de noviembre– formará en la primera modalidad y tiene como fin conseguir el sello de conducta, entrega y superación. «Estas personas vienen con la voluntad rota y nosotros nos convertimos en su lugar seguro, tanto que, cuando se van, lloran de emoción porque aquí pasan por una especie de filtro donde dejan todas las miserias que trajeron. Me gusta definir a 'Cantera' como un proyecto humano y real... El hecho de que todas las personas que se forman aquí pasen por el filtro de 'vulnerables' hace que esa vulnerabilidad se convierte en su gran ventaja: por aquí pasan personas que han visto como tiraban cadáveres, que han huido de su país por cuestiones políticas, que han sufrido violencia... Muchos motivos. Por eso trabajamos con ellos con firmeza, cariño y afecto haciéndoles ver que la debilidad pasa», reflexiona Samuel Perea.

Junto a «gigantes»

Este proyecto, que se desarrolla en el centro de innovación social La Noria, de la Diputación de Málaga, se puso en marcha por Fundación El Pimpi gracias al impulso de las convocatorias sociales de Fundación 'la Caixa'. Como dice Samuel Perea, «sobre el hombro de grandes gigantes». También colaboran con 'Cantera' la Diputación de Málaga con La Noria, la Fundación Mahou San Miguel, Bodega El Pimpi y la Sole del Pimpi; además, cuenta con el apoyo de empresas comprometidas con la formación y la inclusión social como Fundación Adecco, Techoreca, English Connection, Cafés Carambuco, Bodegas Málaga Virgen y Pan Piña.

Justo hace unos días se celebró la entrega de diplomas de la promoción número 12. Durante el acto, todos los profesores y organizadores coincidieron en destacar lo más importante de la sala: «La sonrisa es la mejor herramienta de trabajo».