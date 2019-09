Bancosol, cada día más necesario Voluntarios trabajan en la nave de Bancosol, en el polígono industrial Trévenez. / EVA S. MELENDO El banco de alimentos llega ya a 47.000 malagueños a través de 194 entidades. El número de familias de la provincia que precisan de la ayuda de esta organización se ha duplicado desde el inicio de la crisis en 2008 CLAUDIA SAN MARTÍN MÁLAGA Lunes, 16 septiembre 2019, 00:35

No hace falta mucho dinero, sólo un gran corazón para hacer cosas extraordinarias. De este tema sabe mucho el equipo humano de Bancosol, y lo demuestra cada día. De un paseo por Mercamálaga hace ya casi 20 años surge una idea que le hace la vida mucho más sencilla a aquellas personas que no tienen cubierta una necesidad básica: la alimentación.

El dato, en números, es espeluznante, y es que son ya 47.000 los ciudadanos que precisan de la ayuda de este banco de alimentos en la provincia de Málaga. Desde luego la cifra da vértigo, y las alarmas no se disparan porque a simple vista es sólo un número, pero Diego Vázquez, voluntario, tesorero y responsable institucional de la corporación, aclara que el crecimiento exponencial del número de familias necesitadas que acuden a las entidades beneficiarias de este banco de alimentos se ha disparado en comparación a otros años. En 2008, en pleno estallido de la crisis, Bancosol atendía a 24.000 personas en Málaga, y once años después llegan casi al doble. Es por ello por lo que su lucha no cesa, y siempre tienen entre manos alguna idea brillante para mejorar la realidad de miles de familias: «Es una aberración que en 2019 haya personas que no tienen el mínimo de dignidad cubierta, que es la alimentación, el trabajo o la vivienda», argumenta Vázquez en su visita a SUR junto a Rafael Salcedo, adjunto a la presidencia.

El año pasado, sin ir más lejos, repartieron alrededor de 6 millones de kilos de alimentos a las 194 entidades que se benefician de este trabajo, y no es una tarea sencilla. Las vías por las que Bancosol recibe los alimentos son tan diversas que necesitan alrededor de 80 voluntarios fijos para poder mantenerse al pie del cañón. Entre otras tantas formas de abastecimiento, Bancosol realiza campañas propias, como las Operaciones Kilo o la Gran Recogida; las donaciones de empresas para evitar el despilfarro de la industria agroalimentaria; o a través de proyectos europeos que se destinan a estas causas solidarias.

Ahora bien, en Bancosol son conscientes de que poniéndole un parche al problema (la escasez de recursos de muchas personas) no se soluciona. Establecen, entonces, una segunda área de trabajo para la que destinan también muchos de sus esfuerzos: la inclusión socio-laboral. «Queríamos dar un paso más allá, y cambiar el modelo de los bancos de alimentos. Quisimos que las personas que requieren nuestra ayuda puedan tener una segunda oportunidad», explica Diego Vázquez. Desde hace cinco años que comenzó este modelo, 444 personashan encontrado trabajo gracias a sus cursos y prácticas en empresas. Muchos de estos empleos están relacionados con la hostelería: «Nosotros hablamos con las empresas y ellos nos dicen en qué puestos hay más demanda y dificultad para encontrar trabajadores. Hacemos cursos para esa especialidad, un sondeo en las entidades beneficiaras y elegimos a las personas que se ajusten al perfil. El 70% de los que hacen las prácticas se quedan trabajando», remata Vázquez.

Una ayuda diversa

Para conocer esta labor de primera mano hablamos con una de las entidades beneficiarias de Bancosol, la Fundación Redmadre. Zenaida Gil, vicepresidenta de este colectivo de ayuda a mujeres embarazadas en «situaciones complicadas», nos cuenta su experiencia recibiendo el amparo de Bancosol en muchos aspectos: «Nos ayudan impartiendo muchos talleres e hicieron una selección de las madres de la fundación para la formación de camareras de sala. Algunas de ellas se han quedado trabajando», relata Gil.

No contentos con eso, desde hace ya diez años realizan charlas en colegios e institutos de la provincia para concienciar a los jóvenes sobre la problemática del despilfarro. Sólo en los hogares se tira el 40% de productos. Desde el banco de alimentos creen imprescindible educar a los jóvenes en valores como la solidaridad y el respeto para conseguir que el porcentaje de desecho de producto que se tiran en los hogares disminuya en los próximos años.