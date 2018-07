Andalucía es la tercera comunidad autónoma con mayor número de delitos de odio Acto de conmemoración del Día Europeo por las víctimas de delitos de odio Un acto con motivo del Día Europeo de las Víctimas de los Delitos de Odio ha congregado en Málaga a diversas asociaciones para aunar esfuerzos ELENA CABEZA Málaga Martes, 24 julio 2018, 16:39

«Soy española y musulmana y decidí llevar hiyab voluntariamente, al igual que tuve que decidir dejar de llevarlo el año pasado porque cuatro personas me agredieron estando embarazada, me quitaron el hiyab, me insultaron y me humillaron; me obligaron a quitármelo por miedo, porque me sentí amenazada por mis paisanos, por mi propia gente». Este es el testimonio de Lisa Fernández, una víctima de delito de odio que ha querido contar su historia en el acto del Día Europeo de las Víctimas de los Delitos de Odio que se ha celebrado hoy en Málaga.

Este acto, organizado por la plataforma Movimiento contra la Intolerancia y la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga, nace con el objetivo de rememorar a las víctimas de los crímenes terroristas de Oslo y Utoya, donde 77 personas perdieron la vida asesinadas en nombre de la intolerancia.

Según datos del último registro del Ministerio del Interior, Andalucía es actualmente la tercera comunidad con mayor número de incidentes de odio. En este sentido, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha recordado que cada año en España se producen más de 600 delitos de odio y ha hecho un «llamamiento a todas las entidades para seguir aunando esfuerzos en la lucha contra la lacra social que conllevan los delitos de odio». Además, Ruiz Espejo ha anunciado que en el Parlamento Andaluz se está trabajando para impulsar una Ley por la igualdad de trato y no discriminación.

Por su parte, el coordinador regional de Andalucía de Movimiento contra la Intolerancia, Valentín González, ha exigido acabar con la «impunidad» de los violentos, demandando más leyes que protejan la seguridad de las personas y vayan contra el discurso del odio. Así, González también ha recordado diversos actos de delitos de odio en nuestro país, como el de dos jóvenes gays atacados en Torremolinos o la transexual que murió asesinada en Barcelona a comienzos de los 90.

Además de la plataforma Movimiento contra la Intolerancia, a este acto se han unido diversas asociaciones malagueñas, como LGTB Ojalá-Málaga, Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, Asociación de Amigos de Bolivia, Andalucía Diversidad, Así es Colombia o el Colegio de Abogados de Málaga, que han leído un Manifiesto por la erradicación de la intolerancia y las víctimas de los delitos de odio.