La Universidad de Málaga supera por vez primera los 13.000 estudiantes con beca

Quejas por el retraso en el pago de la ayuda general y la 6000

Con la convocatoria de las becas para el curso 2017/18 ya publicada en el BOE de ayer, muchas familias aún están a la espera de que la Junta abone los importes correspondientes al actual curso académico. Los más afectados son aquellos alumnos que presentaron alegaciones a la resolución del MEC, que se resolvieron en mayo pero que aún no han visto ingresadas las cantidades reconocidas. Y otro grupo importante corresponde a la Beca 6000, que concede la Junta de Andalucía, que también gestiona las becas generales pero para el colectivo de estudiantes no universitarios en virtud de un convenio con el MEC. Virginia Salas aún no ha cobrado la beca que corresponde a su hija Clara, que ha estudiado primero de Bachillerato en el IES María Zambrano de Torre del Mar. Este año, la Junta ha modificado el sistema de pago de estas becas, que ha ido abonando por trimestres si el alumnos superaba todas las asignaturas. Los dos primeros se pagaron en el plazo previsto, pero el problema ha surgido en este tercer trimestre. «Mi hija no ha llegado a cobrar nada de la beca, porque suspendió dos asignaturas en el primer trimestre. Ahora las ha recuperado en junio, ha aprobado el curso completo y aún no ha cobrado nada», comenta la madre, una queja que comparten muchas otras familias, que incluso han presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo andaluz. Para muchas familias es una ayuda esencial, ya que esta beca va destinada a apoyar a los estudiantes con rentas más bajas, con el objetivo de que estos jóvenes continúen con los estudios postobligatorios. Además, tienen que aprobarlo todo y no pueden tener más de un 15% de faltas sin justificar. En el caso de Bilal Beloud, un joven de Estepona, le ha sido denegada la beca de transporte. Otros años sí ha tenido la ayuda. Estudia un grado Medio de Cocina y Gastronomía en el Sierra Blanca de Marbella, y necesita la beca de transporte ya que vive en Estepona. «Me dicen que hay instituto en Estepona, pero resulta que es privado y el curso me cuesta 6.000 euros», afirma.