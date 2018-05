'Teleco' y PTA, una fructífera simbiosis Mari Carmen Aguayo, José María Garrido, Juana Baños, Gerardo Gómez, Flores Fernández, Rafael Godoy, Javier Almendro, Gonzalo Wangüemert, Juan Ramiro y Joaquín Torrecilla, profesores y ejecutivos de diferentes empresas, ante el edificio de la UMA en el PTA. / Ñito Salas La escuela ha nutrido de ingenieros a la tecnópolis y profesionales de algunas de las multinacionales asentadas en Málaga participan en la docencia como profesores asociados y honorarios FRANCISCO GUTIÉRREZ Martes, 29 mayo 2018, 00:32

El laboratorio del departamento de Ingeniería de Comunicaciones se ha quedado de golpe sin ocho de sus investigadores. Se han ido a empresas del Parque Tecnológico. No es una situación nueva; de hecho, están acostumbrados y el director del departamento y los coordinadores de los másters que imparte la ETSI de Telecomunicación bromean con los responsables de algunas de las empresas que los han contratado. La Universidad aporta alumnos, becarios en prácticas e investigadores ya formados; las empresas apoyan la formación con profesores asociados y honorarios y abren sus puertas a los estudiantes para que hagan sus trabajos de fin de grado o de máster y, cómo no, para incorporarlos a sus plantillas. La simbiosis entre la escuela de 'Teleco' y el PTA viene de lejos, unos lazos y relaciones que no paran de crecer y afianzarse.

El director del departamento de Ingeniería de Comunicaciones, Rafael Godoy, se remonta a los años ochenta para explicar estas buenas relaciones entre el mundo académico y empresarial. En esas fechas comenzaba su andadura la ETSI de Telecomunicación con una clara vocación, «crecer de la mano de las empresas del sector que empezaban a organizarse en torno al Parque Tecnológico», señala. Y cita los nombres de algunos de los protagonistas de esta aventura; Carlos Camacho, Antonio Puerta o Francisco Sandoval por la Universidad, y Felipe Romera y Luis Fernando Martínez desde la empresa, así como Tomás Entrambasaguas, transitando de la empresa a la Universidad.

Grandes empresas

Ejecutivos de grandes empresas multinacionales imparten docencia en la escuela. Así, Joaquín Torrecilla, director tecnológico de Dekra, es profesor honorario. También son profesores del departamento Juana Baños, ejecutiva de Dekra, Javier Almendro, de Ingenia o Juan Ramiro, de Ericsson. Las empresas han puesto ahora el foco en la tecnología 5G, que desarrollan varias multinacionales del parque y que se estudia e investiga en los laboratorios de la Universidad. Flores Fernández, de Keysight Technologies, señala que las comunicaciones serán más fiables, al tiempo que mucho más rápidas. También les preocupa la dualidad 4G-5G, pues debe buscarse la compatibilidad de ambas tecnologías. Antes de que saliera el estándar de comunicaciones 5G «ya estábamos dando esta formación en la escuela», explica Gonzalo Wangüemert, profesor.

De la tecnología 5G al coche conectado La relación de Dekra (antes AT4) con La Universidad de Málaga dura ya tres décadas. La empresa se nutre en gran medida de graduados y doctores que salen de la escuela. Es muy estrecha la colaboración que permite a los alumnos realizar aquí sus trabajos fin de grado (TFG) o fin de máster (TFM). Y colaboran en un buen número de proyectos de investigación. El director tecnológico de Dekra, Joaquín Torrecilla, fue durante varios años profesor asociado de la escuela, y ahora, aunque su nueva responsabilidad le ha dejado casi sin tiempo para la docencia, sigue como colaborador honorario, impartiendo clases magistrales a los estudiantes de máster. Dekra, que en sus inicios se centró en el ensayo, inspección y certificación en distintos sectores, ha dado ahora el salto al coche conectado, diseñando y desarrollando nuevos servicios en los que las redes móviles tienen un papel fundamental. Una de las muchas funcionalidades en las que se trabaja es la denominada 'see throw', que permitirá ver lo que el conductor que va por delante está viendo. Con distintos fabricantes implicados en el coche conectado, la función de Dekra es buscar la interoperatividad de todos los implicados. Torrecilla avanza que dentro de unos años todos los coches estarán equipados con esta tecnología, para lo que será fundamental el desarrollo de las conexiones 5G, una de las líneas de investigación del departamento de Ingeniería de Comunicaciones. Dekra, Ericsson, Vodafone, Orange, Ingenia o Keysight son algunas de las empresas que ofrecen becas para la realización de TFM. Flores Fernández, de Keysight Technologies y responsable de los proyectos conjuntos con la escuela, señala que el nuevo director de la empresa «se sorprendió de que casi el 95 por ciento de nuestra plantilla haya salido de la Universidad», y anuncia su intención de «volcarse» con la UMA, con actividades conjuntas o prácticas remuneradas. Esta actividad hace que el departamento de Ingeniería de Comunicaciones sea el de mayor transferencia de conocimiento de la UMA, con unos 6 millones de euros en contratos con empresas privadas en los últimos diez años. La conexión con el entorno es «permanente, fluida y muy natural», destaca el director. La cooperación en la formación y en la búsqueda de soluciones a los problemas ha convertido a Ingeniería de Comunicaciones de la UMA «en un departamento más» de las empresas.

El desarrollo de toda esta tecnología «requiere de muchos ingenieros, y bien formados», según Flores Fernández. Por esto señala que el cambio de licenciatura a grados (un año menos) se ha dejado notar en el nivel de formación de los alumno. «Bolonia ha marcado un cambio, ya no todos los alumnos son tan buenos», opina.

En este contexto cobra sentido la formación de posgrado, complementaria y especializada, a través de los distintos másters que ofrece la escuela, y donde participan los profesionales del parque. En el caso de Ingeniería de Comunicaciones, se ofertan dos: el de Telemática y Redes de Telecomunicaciones, que coordina Mari Carmen Aguayo, y el de Ingeniería de Telecomunicación, que coordinan Gonzalo Wangüemert y José María Garrido. El primero es de un año, y especializa en redes de comunicaciones móviles de última generación. Es el único que se imparte fuera de Madrid y Barcelona. Y el de Ingeniería de Telecomunicación tiene dos años de duración. Además, este año se ha ofertado el doble máster que integra estos dos títulos, que permite obtener, en dos años y medio, una formación «única en contenidos y especialización», afirma Godoy.

Mantener el nivel de exigencia

Cuando los nuevos planes de estudios han supuesto una cierta devaluación de los títulos (se ha pasado de licenciaturas de cinco años a grados de cuatro), en 'Teleco' siguen apostando por mantener el nivel de calidad y exigencia. «Sabemos que vamos a contracorriente, pero no podemos devaluar el título, es lo que nos exigen las empresas del entorno, mantener el nivel de excelencia que ha caracterizado a nuestra escuela», señala Rafael Godoy. Y anima a los futuros alumnos a cursar unos títulos que, reconoce, exigen mucho trabajo, pero que al mismo tiempo abren un gran futuro.

«El éxito del ecosistema 5G y, en general, las comunicaciones móviles de última generación en Málaga van a generar una gran demanda de profesionales altamente cualificado», puntualiza Godoy. Y aporta un dato incontestable: «Nuestros másteres presentan una tasa de inserción laboral del cien por cien». El esfuerzo y el sacrificio merecen así la pena.