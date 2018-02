El rector limita a dos sus mandatos y los de todos los cargos electos de la Universidad de Málaga

La UMA reconoce a sus alumnos el derecho a realizar ‘paro académico’

Si los nuevos estatutos se aprueban tal como han sido consensuados por la junta de portavoces y la mesa del claustro, los estudiantes de la Universidad de Málaga verán reconocido un importante derecho, largamente demandado por las asociaciones estudiantiles: el paro académico. Es una medida de presión y protesta reconocida por algunas universidades a sus estudiantes (por ejemplo, Granada o Sevilla entre las andaluzas). El paro académico no es lo mismo que la huelga: los estudiantes no están considerados trabajadores, por lo que no pueden convocar huelgas. Otra cuestión es que se puedan sumar a las que promuevan las organizaciones sindicales. Pero a diferencia de lo que sucede en una jornada de huelga, cuando se convoca un paro académico los profesores no podrán poner exámenes y la falta de asistencia sí está justificada.

El artículo 112 de los nuevos estatutos es el que recoge este derecho, y en estos términos: «Plantear y ejercer el derecho al paro académico en apoyo de sus reivindicaciones, en los términos que se establezca reglamentariamente». Es decir, después de aprobados los estatutos, habrá que elaborar un reglamento específico. Cada universidad ha regulado de manera diferente este derecho. Así, en Alicante pueden convocar un día de paro, y deben pasar cuatro meses para poder hacer un nuevo paro. En Sevilla hubo mucha polémica cuando en 2012, a finales del curso, los alumnos convocaron 15 días de paro. La universidad anunció entonces cambios para limitar su duración. El reglamento debe especificar el número máximo de días de paro y los requisitos para su convocatoria.

Por otra parte, a partir de estos estatutos se crearán consejos de estudiantes en todos los centros. La presidenta de Ceuma, Rosa Aguilar, señala que es una medida «totalmente necesaria para que la representación estudiantil dé un paso adelante». Aguilar considera que estos nuevos estatutos representan un avance para los estudiantes, que mantienen sus cuotas de participación, consiguen que se reconozca el paro académico y mejora la elección de los cargos de representación.