Marta Hernández roza la perfección Marta disfruta de unas merecidas vacaciones en Londres. / SUR Su nota de selectividad, 13,935, es la más alta desde que la prueba puntúa sobre 14 FRANCISCO GUTIÉRREZ Viernes, 22 junio 2018, 07:54

Marta Hernández Arjona ha rozado la perfección. Le costó trabajo asimilar que la suya ha sido la mejor nota de selectividad en toda la serie histórica, desde 2010, cuando se modificó la prueba y puntúa hasta un máximo de 14. Había hecho un buen examen, así que esperaba buena nota. La sorpresa le llegó recién aterrizada toda la familia en Londres, ayer por la mañana: Ha sido la mejor nota de selectividad de este año, con un 13,935. Por la tarde, cuando conoció por este periódico que también ha sido la más alta de la serie histórica de esta década, ya «alucinaba. Si ya me costaba asimilar que ha sido la mejor nota del año, imagínese de la década», señaló la joven.

Marta Hernández Arjona vive en Cortijo Alto, en la zona de Teatinos. Y en el IES Torre Atalaya ha estudiado ESO y Bachillerato. Con sus padres, Rosario, administrativa, y Francisco Javier, informático, viajó ayer a Londres. Es un regalo por el esfuerzo realizado este año: han acudido a la capital británica para asistir al concierto de una de sus cantantes preferidas, Taylor Swift.

La publicación de las notas de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad y pruebas de Admisión, PEvAU, la antigua selectividad, se dieron a conocer a las doce del mediodía de ayer. Marta tiene un 10 en Bachillerato. En la selectividad ha sacado un 9,963, con una nota final de 9,985. Sumando las notas de la fase de admisión, alcanza el 13,935. Desde el vicerrectorado de Estudiantes se trató de contactar con Marta y con su familia, pero estaban volando y hasta que no aterrizó el avión no pudieron hablar. «Me ha llamado el vicerrector de Estudiantes. Ha sido muy amable, y hasta somos casi vecinos, vivimos en el mismo barrio. Cuando le he dicho que voy a estudiar en la Universidad de Málaga se ha sentido muy orgulloso y agradecido por mi decisión», señaló la joven.

Una institución que Marta ya conoce pues, como alumna con altas capacidades intelectuales, ha participado en los talleres GuíaMe-AC-UMA. Es una joven inquieta, que con 4 años empezó a estudiar piano y ha conseguido terminar el grado profesional en el conservatorio Manuel Carra. Pero no va a continuar con el grado superior. Le encanta la lectura aunque este último año «he tenido que dejarlo un poco de lado, por falta de tiempo». Y se muestra una entusiasta del cine y las series. Quizás de ahí su pasión por la interpretación, hasta el punto de que «algún día me gustaría estudiar arte dramático». En los idiomas se defiende bastante bien: además del inglés, habla francés con fluidez y «un poquito» de italiano.

Selectividad, en cifras 93,81% de los alumnos que se han presentado han aprobado. El 53,8% son mujeres y el 40% son hombres. El 58% de los examinados son mujeres y el 42%, hombres. 7,3 ha sido la nota media de la prueba de acceso a la universidad, que tiene en cuenta la media de Bachillerato (7,9) y de la selectividad (6,4).

Con su nota de selectividad, Marta puede estudiar la carrera que quiera. Pero aún no lo tiene claro del todo. Ha estudiado el Bachillerato de salud, pensando hacer Medicina. Pero ahora duda con Derecho. Hasta el 5 de julio hay de plazo para realizar la preinscripción en Distrito Único Andaluz. «Lo decidiré un día antes», bromea Marta.

Agradece a los profesores del Torre Atalaya la ayuda, consejos y apoyo que ha recibido durante toda su etapa educativa. Muchos de sus amigos y amigas han tenido también muy buenas notas, así que considera que es un éxito de toda la comunidad educativa. «Me llaman mis amigas para felicitarme, pero la verdad es que ha habido unas 'notazas', ha sido increíble», resumía la joven.

Buenas notas en Matemáticas

Este año han mejorado los datos generales de la PEvAU, la antigua selectividad. Casi el 94 por ciento de los estudiantes han superado la prueba, que arroja una nota media de 6,41. El año pasado el porcentaje de aprobados se quedó en un 92% y la nota media de la prueba, un 6,2. Las mujeres han aprobado en un mayor porcentaje, el 53,8% de las presentadas. Entre los hombres, el 39,9 por ciento. En total, han superado la prueba 6.184 de los 6.592 estudiantes que se han presentado.

La asignatura que arroja más suspensos, en contra de lo que se esperaba, ha sido Física, con casi un 53% de no aptos y una nota media de 4,59. El año pasado los suspensos en esta materia fueron el 44,6%. Sin embargo, Matemáticas ha sido aprobada por casi el 74% de los alumnos. Esto a pesar del problema que surgió por un error en una fórmula y la petición de impugnación del examen por parte de alumnos. 6,22 ha sido la nota media en Matemáticas.