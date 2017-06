Marina Estrada, la mejor en selectividad en Málaga: «Una nota así nunca te la esperas» Marina Estrada García, en Florencia, donde se encuentra de viajes tras los exámenes. / SUR La joven, que ha obtenido la calificación más alta en la selectividad, ha recibido la noticia en Florencia, donde se encuentra de viaje con unas amigas FRANCISCO GUTIÉRREZ Jueves, 22 junio 2017, 12:17

Un diez de media en Bachillerato y un 13,905 en la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. Son las notas que acreditan a Marina Estrada García como la mejor estudiante de Málaga. Pero detrás de las cifras hay mucho trabajo y esfuerzo, horas de estudio y dedicación porque, como dice la joven, “las buenas notas no llegan por sí solas”. Lo hace en conversación telefónica, porque la joven se encuentra en Florencia, de viaje con unas amigas. Y la noticia le ha llegado en un entorno privilegiado, rodeada de obras de arte en la Galería Uffizi. “No quería coger el teléfono, porque estábamos en una de las salas del museo, pero mi madre ha insistido tanto que al final he tenido que salir para contestar”, comenta. Su reacción, de sorpresa e incredulidad: “No me lo podía imaginar. Me había preparado muy bien, llevaba un 10 de media en Bachillerato, pero una nota así nunca te lo esperas. Tener la mejor nota de selectividad de toda Málaga ha sido una sorpresa enorme y una gran alegría”, afirma la joven.

Con sus amigas Ana Ruiz y Paula Cruzado está de viaje por Italia. Salieron dos días después de terminar los exámenes de selectividad, con el Interrail. Ya han visitado Roma y Siena, están en Florencia y les queda por visitar Milán. El próximo lunes regresan a Málaga. “Es un viaje que nos hemos organizado nosotras mismas, surgió de manera un tanto espontánea, nos apetecía visitar Italia, y buscamos el Interrail, que es una opción cómoda y barata de viajar”.

Noticia relacionada Marina Estrada García obtiene la mejor nota de selectividad en Málaga

Marina entró en La Presentación con 3 años y en este colegio de la zona de El Palo, donde vive su familia, ha realizado todos sus estudios. Su padre, Francisco Javier Estrada, es abogado, y su madre, María Victoria García, es empleada de banca. Con esta buena nota de selectividad podrá estudiar cualquier carrera. Ella lo tiene claro desde tercero de Secundaria: quiere hacer Traducción e Interpretación. Aunque ahora se plantea también compaginarlo con Historia del Arte o Relaciones Internacionales. Y es que para ella los idiomas son una auténtica pasión: domina el inglés, francés y alemán. Ir a la academia de idiomas “es un hobby”. Es también voluntaria de la Asociación Debra, de ayuda a personas con la enfermedad de piel de mariposa, y acude de vez en cuando a un gimnasio, aunque no practica ningún deporte en particular.

Marina Estrada desvela su secreto: “estudiar de manera constante”. Es la única manera, afirma, de mantener unos buenos resultados académicos. “Hay que ir estudiando poco a poco para los parciales, es cierto que luego hay que dar un tirón final, pero si has ido estudiando con constancia es mucho más fácil”, afirma.

Baja la nota media

Este año, las notas de la nueva selectividad han sido más bajas que en anteriores ocasiones. Según las estadísticas facilitadas por la UMA, han aprobado el 92,43 de los estudiantes que se han presentado a la prueba, frente al 96,04% del año pasado. De nuevo las mujeres obtienen muchos mejores resultados que los hombres, un 57,8% de aprobados de las chicas frente al 42,2% de los chicos.

También ha bajado la nota media de selectividad, a un 6,23, cuando el año pasado fue de un 6,55. Los resultados han sido especialmente negativos en materias como Historia de España, que han suspendido casi el 46% de los alumnos, con una nota media de 5,09. Física y Química también han estado por encima del 40% de suspensos. En cambio, alemán y Artes Escénicas han tenido un 100 por cien de aprobados, pero con solo 8 y 5 estudiantes que se examinaron, respectivamente.