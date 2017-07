Investigadores de la UMA elaboran el primer mapa digital europeo sobre la biodiversidad del suelo Sede de la Agencia Europea de Medio Ambiente. El estudio permite rastrear a golpe de ratón el tipo de diversidad biológica presente en 27 países de la Unión Europea EP Miércoles, 19 julio 2017, 12:00

Investigadores del grupo de investigación 'European Topic Center' de la Universidad de Málaga (UMA) han definido el primer mapa digital europeo sobre la biodiversidad del suelo en el que se caracterizan las dinámicas y utilidades de los diferentes ecosistemas que lo componen.

Según informa la Fundación Descubre en un comunicado, en esta cartografía, disponible a partir de agosto en la web de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el usuario encontrará toda la información sobre la biodiversidad del suelo de 27 países de la Unión Europea excepto Croacia, cuya adhesión fue posterior a la disponibilidad de los datos utilizados.

Así, desplazando el ratón sobre este mapa espacial podrá rastrear y consultar al detalle el tipo de diversidad biológica presente en cada zona. El plano se ha configurado en formato ráster, que consiste en dividir el espacio en celdas regulares de un kilómetro cuadrado y donde cada una de ellas representa un único valor.

Otro dato de interés que recoge este plano descargable es el grado de calidad de la superficie en relación con su biodiversidad. Con ello, los expertos pretenden ayudar a la toma de decisiones acerca del suelo, cómo gestionarlo de forma sostenible y mejorar su usabilidad.

Toda esta información y otros indicadores que analizan y clasifican el potencial de la biodiversidad de los suelos en Europa se recogen en el estudio titulado 'Assessing soil biodiversity potentials in Europe' y publicado en la revista Science of the Total Enviroment. "Hasta ahora tan sólo existían estudios y mapas locales de la biodiversidad edáfica, es decir, del suelo, pero ninguno recogía su potencial a escala europea. Resulta vital conocer qué calidad de suelos tiene cada país y en qué condiciones para poder planificar su uso", advierte a la Fundación Descubre la investigadora de la Universidad de Málaga y responsable de este estudio, Ece Aksoy.

Este primer plano sobre biodiversidad del suelo tiene una resolución de un kilómetro cuadrado, es decir, permite distinguir valores cada kilómetro. Con él, se constata el interés científico por esta capa fértil del terreno. "La mayor parte de los procesos clave del ecosistema terrestre que sustentan la vida en el planeta son impulsados por la biología del suelo y están adquiriendo cada vez más importancia a nivel internacional. Por ello, esta herramienta es esencial para determinar las funciones y servicios que proporciona este recurso natural para la producción de biomasa, como alimentos, el ciclo de nutrientes o el secuestro de carbono", explica esta experta.

Resultados

En este sentido, las conclusiones del estudio muestran que cerca de la mitad de los suelos europeos (47 por ciento) alberga una diversidad media de especies vegetales y animales, mientras un 37 por ciento presenta un índice bajo y solamente en el 16 por ciento restante, la calidad de los ecosistemas es buena. "La diversidad de los terrenos, así como de los microorganismos y seres vivos que habitan en ella es más alta en zonas de pastizales y praderas, mientras que en las zonas de cultivo son más bajas", aclara la responsable del estudio.

Así, países como Irlanda, Eslovenia y Reino Unido tienen los mayores potenciales de biodiversidad del suelo, definida por las especies existentes, su situación con respecto al peligro de extinción y la diversidad de tipos de hábitats. En el otro extremo, se sitúan Polonia, Dinamarca o Hungría, con los registros más bajos de toda Europa.

En el caso de España, también se encuentra entre los países con un índice de biodiversidad bajo. "Esta situación se debe a la escasez de precipitaciones y los bajos contenidos en materia orgánica en los suelos españoles. Dentro de la geografía española, Andalucía cuenta con zonas forestales donde la biodiversidad del suelo alcanza niveles medios, y otros enclaves como el Parque de Los Alcornocales y el entorno de Grazalema que muestran una buena calidad de diversidad biológica", especifica esta experta.

En este estudio, realizado para la Agencia Europea del Medioambiente (AEMA y financiado a través del Centro Temático Europeo sobre Sistemas Urbanos, Terrestres y Suelo al que pertenece la Universidad de Málaga, han participado además expertos europeos en edafología y en tratamiento de datos espaciales.