La UMA entra en el ‘top 10’ de universidades españolas más citadas en Google Scholar Las citas académicas reflejan la repercusión internacional de los trabajos de investigación que se desarrollan en la universidad. / SUR Es la sexta a nivel nacional, y ocupa la posición número 363 del ránking mundial, con 153.472 citas registradas en su buscador de artículos académicos FRANCISCO GUTIÉRREZ Jueves, 3 agosto 2017, 00:34

La Universidad de Málaga ha alcanzado muy buenos resultados en el último informe realizado por Google Scholar relativo al impacto de las publicaciones científicas en el motor de búsqueda de artículos académicos del famoso buscador web. La UMA se ha situado en el sexto puesto a nivel nacional, y ocupa una muy destacada posición en el ránking mundial, en el que aparece en el número 363 de las 5.000 universidades de todo el mundo analizadas.

Google Scholar (o Google Académico en español) es el buscador de Google especializado en las publicaciones científico-académicas. El sitio web indica editoriales, bibliotecas, repositorios, bases de datos bibliográficas, entre otros; y entre sus resultados se pueden encontrar citas, enlaces a libros, artículos de revistas científicas, comunicaciones y ponencias en congresos, informes científico-técnicos, tesis, tesinas y archivos depositados en repositorios. El índice incluye las revistas más leídas en el mundo científico.

A finales de este pasado mes de julio, Google Scholar ha publicado la cuarta edición del denominado ‘Transparent Ranking-Top Universities’, que está diseñado para evaluar el impacto y la visibilidad que presentan las publicaciones de más de cinco mil universidades de todo el mundo en su motor de búsqueda académico e indicativo de la repercusión internacional que tienen los trabajos de investigación publicados.

Granada, la primera andaluza

La Universidad de Málaga ha conseguido situarse entre las diez universidades españolas con más citas científicas en el famoso buscador. La primera de las españolas es la Universidad de Barcelona, que ocupa el puesto número 160 en el ránking mundial, con un total de 276.287 citas. Le sigue la de Granada, en el puesto 197, con 250.454 citas. Tras estas dos, las siguientes universidades españolas son la Universidad Pompeu Fabra (puesto 302), con 182.719 citas; la Universidad de Valencia (339), con 164.056 citas, la Universidad Complutense de Madrid (346), con 161.148 citas; la Universidad de Málaga (363), con 153.472 citas; la Universidad Autónoma de Madrid (388), con 142.218 citas; la Universidad de Santiago de Compostela (439), con 128.825 citas; la Universidad Autónoma de Barcelona (496), con 113.179 citas; y la Universidad del País Vasco (507), con 109.407 citas.

A nivel mundial, el ‘top 10’ del ránking lo encabezan siete universidades estadounidenses y tres británicas por el siguiente orden: Harvard University, Stanford University, Johns Hopkins University, University of California Berkeley, Massachusetts Institute of Technology, University of Chicago, University of Cambridge, Princeton University, University College London y la Universidad de Oxford, las cuatro primeras con más de 1 millón de citas.