La delgada línea entre santa y loca Un curso de la UMA analiza el papel de las «mujeres diferentes» en el cine y los libros. Las jornadas de Benalmádena estudian el tratamiento de beatas, brujas y visionarias desde el siglo XV hasta la actualidad 'Juana de Arco' de Luc Besson ANTONIO JAVIER LÓPEZ Miércoles, 19 julio 2017

La mujer se abandona. Los ojos cerrados, la boca entreabierta, la ropa fundida con las sábanas blancas de mármol. Un dejarse llevar hasta el éxtasis que aquí aparece vinculado a la religión, aunque permanece latente –o no tanto– la sensualidad desprendida por la escultura de una joven Santa Teresa en manos de Bernini. Y esta pieza cumbre del Barroco viene a la memoria cada poco tiempo durante la charla con la profesora de la Universidad Complutense de Madrid Rebeca Sanmartín.

Esta historia comienza con la película muda ‘Häxan’ (1922). Bueno, en realidad empieza a mediados del siglo XV, pero todo a su tiempo. Sanmartín vio ‘Häxan’, presentada a modo de documental sobre brujas y visionarias. Y empezó a darle vueltas a una idea esbozada en la trama. «La película defiende que en el pasado no se las entendió y hoy en día se las considera como afectadas por un trastorno mental. Me pareció interesante partir de ahí para hacer un estudio sobre la mujer diferente, con comportamientos no normalizados, que podían ser consideradas a veces santas; a veces, visionarias y a veces, brujas, porque la línea es muy delgada», resume Sanmartín, directora del curso de verano de la Universidad de Málaga (UMA) que esta semana analiza el tratamiento que el cine y la literatura han dado a estas mujeres.

«Ahora, por ejemplo, no se considera a Teresa de Jesús como una mujer histérica. Ese planteamiento se ha superado. Cuando nace la psiquiatría en el siglo XIX se estudian estos casos y se considera que esas mujeres no eran un tipo de mujer histérica, pero creo que en el fondo todavía hay un acercamiento a este tipo de mujeres con comportamientos bizarros un poco paternalista y hasta cierto punto, con cierto sexismo, porque estas mujeres pasan de la vigilancia eclesiástica a la vigilancia médica», añade la directora del curso que hasta pasado mañana analizará la representación de estas mujeres en el cine y la literatura desde el punto de vista académico, pero también creativo.

La profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Rebeca Sanmartín, dirige el curso de verano / AJL

Una vocación diversa sobre la que se detiene la propia Sanmartín: «Sigue habiendo una vigilancia por parte de la élite masculina y eso me parece interesante estudiarlo, en el caso del curso, desde un ámbito interdisciplinar, porque también el cine ha abordado este tipo de figuras. Hay muchas películas sobre estas mujeres, aunque muchas de ellas ofrecen un perfil muy ambiguo, como Juana de Arco, por ejemplo, que fue una visionaria, pero se la calificó como bruja y fue quemada. Me parece interesante analizar cómo hay un control férreo sobre estas mujeres».

Una complejidad que Luc Besson llevaría al cine en 1999 con Milla Jovovich en el papel de la santa guerrera, como recuerda Sanmartín. La directora del curso ‘Las mujeres diferentes: santas, brujas o visionarias en la literatura y el cine’ se detiene en películas como ‘Extramuros’ (1985) de Miguel Picazo y ‘Entre tinieblas’ (1983), de Pedro Almodóvar, como ejemplos del tratamiento de estas mujeres en el cine patrio.

Ambos títulos forman parte del programa del curso, que repasa el cambio a la hora de valorar los comportamientos de estas «mujeres diferentes», eso sí, siempre desde la perspectiva del poder ejercido por hombres. «Hay categorías positivas y negativas. La de santa es positiva; la de bruja, negativa y la de visionaria está en medio. El caso de las alumbradas en el siglo XVI es ilustrativo. Muchas de ellas tenían comportamientos que en el pasado eran considerados santos, pero ya en las visiones pasaban una línea roja, porque eran demasiado exageradas o eróticas y no estaban bien vistas», argumenta Sanmartín.

«Lo interesante –acota la directora del curso de la UMA– es ver cómo estas mujeres, cuando salen de los métodos de control como los conventos, eran perseguidas y condenadas en muchas ocasiones. En general, todo lo que salga del control en el terreno de la mujer es sancionado y perseguido y aunque no se las interne en psiquiátricos como en el siglo XIX y XX, se les sigue sometiendo a un control».

Un control ejercido por hombres, ya gasten sotana, bata o toga. Ellos deciden si son santas o están locas.