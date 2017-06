Cientos de estudiantes de Málaga solicitan la revisión de sus exámenes de selectividad Estudiantes, ayer en el registro de Teatinos, donde acudieron a presentar su solicitud para que se revise el examen. / Fernando González Aunque se arriesgan a que les baje la calificación, muchos confían en que les pueda mejorar lo justo para acceder a la carrera que quieren cursar en la universidad FRANCISCO GUTIÉRREZ Martes, 27 junio 2017, 21:45

Se arriesgan a que les baje la nota, pero aún así cientos de estudiantes han presentado solicitud para que los exámenes de la prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad (PevAU y pruebas de admisión (como se denomina ahora la antigua selectividad) les sean revisados. Hasta las seis y media de este martes estuvieron abiertos los dos registros con que cuenta la Universidad de Málaga, uno en el pabellón de gobierno, en el campus de El Ejido, y otro en el campus de Teatinos, en concreto en el aulario Severo Ochoa. Hasta hoy la Universidad de Málaga no contará con los datos concretos, que anoche aún se estaban incorporación al sistema informático.

Datos curso 2015/16 3.475: estudiantes que se examinaron de selectividad reclamaron la nota de un total de 11.733 ejercicios. La reclamación no penalizaba la nota. Consiguieron mejorarla en 1.436 casos. 1.306: alumnos solicitaron la doble corrección, que ya sí podía modificar a peor la nota. El ejercicio era corregido por otro profesor. Consiguieron subir nota en 674 casos, pero también hubo exámenes en los que bajó la calificación, en concreto 182.

Con caracteres más gruesos y en rojo, el propio impreso advierte: ‘ATENCIÓN: La calificación final resultante puede ser inferior a la obtenida inicialmente’. Es una de las principales novedades de esta nueva prueba que sustituye a la anterior selectividad, la posibilidad de que la revisión del examen baje la nota del alumno. El año pasado, cuando la reclamación no estaba penalizada, la presentaron casi la mitad de los alumnos que se examinaron. Y la doble corrección, que ya sí podía suponer menos nota, fue reclamada aún así por 1.306 estudiantes.

La actividad en los dos registros de la UMA ha sido «muy intensa», sobre todo el primer día, el viernes, cuando se dieron a conocer las notas. En algunas asignaturas, como Historia de España, los suspensos fueron el doble que el año pasado.

Notas de corte

Para algunos es cuestión de décimas poder estudiar la carrera que quieren. Es el caso de Pedro García Román, que ha estudiado en el colegio El Romeral y que quiere que se le revisen los exámenes de Lengua (en el que ha sacado un 6,5) y Matemáticas (6). Su nota final, sumada la media de Bachillerato, es de 12,2. El año pasado, el último estudiante que consiguió plaza en la Facultad de Medicina de la UMA tenía un 12,665 (lo que se conoce como ‘nota de corte’). Por esto cree que está muy cerca de poder alcanzar esa nota, convencido de que hizo los exámenes mucho mejor de lo que reflejan sus notas.

Para otros, es cuestión de amor propio. No necesitan mejora su nota, pero no se conforman con la que tienen porque saben que hicieron un buen examen. Y asumen el riesgo de que les pueda bajar en esta revisión porque están convencidos de que esta segunda corrección les va a dar la razón. Es el caso de Jonathan Ramos, que ha estudiado en el IES Las Lagunas y que con un 9,2 en la nota global tiene de sobra para estudiar Geografía, la carrera que ha elegido en la UMA. Pero el 2,2 de Historia de España le ha dolido profundamente. También reclama el 6 que le han puesto en Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. «Elegí los gobiernos democráticos, y lo llevaba muy bien preparado. Es el último tema, y nuestro profesor nos envió por correo los apuntes, acabadas las clases, porque no lo habíamos visto con profundidad pero no quería que nos quedaran lagunas. Así que lo llevaba muy bien preparado, no me podía esperar esa nota tan baja», comentaba ayer el joven, que fue acompañado por su madre, que corroboraba que «es muy inconformista, no necesita más nota, pero le ha molestado ese suspenso».

Historia de España ha sido también la piedra que ha echado por tierra las aspiraciones de María Pernia y María Mota, dos jóvenes estudiantes del IES Vega de Mijas que ven cómo sus aspiraciones de estudiar Fisioterapia y Enfermería se desvanecen. La primera ha tenido una nota de 1 y la segunda un 1,25. «Han ido a por nosotros», afirmaron las jóvenes después de dejar su solicitud en el registro de la UMA en Teatinos. Con unas notas tan bajas tienen «poco que perder».

El temor al ‘brexit’

Azahara dejó los estudios en 2010 y se marchó a Londres a trabajar. Ahora, el temor al ‘brexit’ la hizo regresar a Málaga. Se ha preparado en una academia con intensidad, pero Historia del Arte le ha jugado una mala pasada. Es el examen que ha solicitado que se revise. Tiene un 4,5. No está de acuerdo con la calificación, y quiere estudiar Traducción e Interpretación, con una nota de corte de 11. Su segunda opción es Filología Inglesa.

Cristina Xu acompañó a su amiga Raquel Rodríguez a presentar la solicitud. Han estudiado en el Jesús Marín. Raquel ha tenido en Geografía un 4,5. Como ha suspendido, le cuenta Economía, pero para lo que quiere estudiar, Educación Infantil, solo le pondera con 0,1, mientras que Geografía sería con 0,2. «No pierdo nada, como la tengo suspensa, no me arriesgo, no me puede bajar la nota», comentó la joven.

Las notas revisadas saldrán el próximo día 3. Desde esa fecha, hasta el 5, se podrá solicitar visualizar el ejercicio.