La bonificación de matrícula alcanza a otros ocho mil estudiantes de la UMA

La bonificación del precio de la matrícula alcanza en una nueva fase a casi ocho mil estudiantes universitarios. La Secretaría General de la UMA se dispone ya a enviar en los próximos días a este grupo de estudiantes –que han recibido la comunicación de que tienen denegada la beca del Ministerio de Educación– la carta de pago en la que estará reflejado el importe que tienen que abonar, reducida la bonificación a la que tienen derecho en función de las asignaturas o créditos superados el año pasado. Los alumno, aclara el vicerrector de Estudiantes, Juan Francisco Murillo, «no tienen que hacer ningún trámite», ya que es la la UMA de oficio la que se encargará de enviarles a sus correos electrónicos la carta de pago con la bonificación ya aplicada. Quedaría aún una tercera fase de aplicación de esta medida de la Junta de Andalucía, la correspondiente a los alumnos que han solicitado la beca propia de la UMA. A los que se les deniegue esta ayuda por no cumplir los requisitos se les aplicará igualmente, de oficio, la bonificación correspondiente en la carta de pago que recibirán una vez resuelta la convocatoria.

En una primera fase, han conseguido bonificación de su matrícula 7.658 estudiantes. Son los que a principio de curso no solicitaron beca del MEC, porque superan la renta mínima. La bonificación alcanzó los 392.682 créditos, con un coste estimado para la UMA (por el descuento en las matrículas) de 2,9 millones. Por lo que se refiere a los estudios de máster (que también tienen derecho a esta bonificación), fueron 477 los que la solicitaron, con 25.979 créditos bonificados y un importe de 212.256 euros.

Este grupo de estudiantes tuvo que hacer una declaración responsable indicando que no habían solicitado beca. Ahora, los que ya han recibido comunicación de que su beca ha sido denegada no tendrán que realizar ningún trámite en sus centros, explica Juan Francisco Murillo, ya que es la UMA, de oficio, la que enviará las cartas de pago con la bonificación que les corresponda. Este viernes estaba previsto que Secretaría General empezara a enviar a los alumnos con beca denegada del MEC y que no han solicitado la de la UMA las cartas de pago. Serán, indicó el vicerrector, en torno a unos 7.800 estudiantes. Pero el MEC no ha terminado de resolver todas las solicitudes, quedan aproximadamente un 20 por ciento de las que se presentaron en su momento (20.346) y pasaron el primer filtro que se realiza desde la unidad de becas, que cumplan los requisitos académicos (nota mínima).

Los estudiantes que no han conseguido beca del MEC tienen la oportunidad de solicitar la de la UMA, las denominadas becas de cohesión social. El plazo terminó el lunes y han presentado su solicitud 3.210 alumnos (aunque no estaban incluidos los de los centros adscritos de Ronda y Antequera). El vicerrector espera que para finales de abril esté resuelta esta convocatoria. Tienen que cumplir los requisitos de nota (5 para alumnos de primer curso, y para el resto haber superado 18 créditos o 24 según las titulaciones). Al mismo tiempo, tienen que cumplir el requisito de renta que fija el Ministerio de Educación.

Otra aclaración importante se refiere a los periodos de pago de las correspondientes matrículas. Como se trata de un «proceso continuo», según Murillo Mas, la UMA no exigirá el pago de las tasas hasta que vayan culminando los plazos. «A nadie se le va a pedir que pague nada hasta que se resuelva la beca que hubiera solicitado», aseguró. Tanto los alumnos con beca MEC como los que consigan la de la UMA están exentos de pagar matrícula.