«La transferencia de conocimiento de la ciencia a la empresa es mi vocación» Adelaida de la Calle, nueva presidenta de la Corporación Tecnológica de Andalucía. / Fernando González Adelaida de la Calle Presidenta de Corporación Tecnológica de Andalucía. El Patronato del organismo público-privado de innovación nombra a la exconsejera para una nueva etapa LALIA GONZÁLEZ Miércoles, 28 junio 2017, 00:30

Adelaida Calle, que hasta el pasado día 8 de junio fue consejera de Educación de la Junta de Andalucía, fue nombrada ayer presidenta de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), un organismo público-privado encargado de promover la innovación y el desarrollo. El nombramiento fue acordado por el Patronato de la CTA. De la Calle sustituye a Joaquín Moya-Angeler, que deja el cargo tras 11 años en el mismo, desde los inicios de este organismo. Adelaida de la Calle ya perteneció como vocal a la CTA durante su etapa como rectora de la Universidad de Málaga, en representación del Consejo Andaluz de Universidades y se prepara ahora para dar un nuevo impulso a una corporación que en sus 11 años de existencia ha incentivado 625 proyectos de I+D+i empresarial que han movilizado 474 millones de euros de inversión privada en innovación, aportando desde la fundación 157 millones de euros, según recoge la memoria dada a conocer ayer durante la reunión del patronato.

En el primer semestre de 2017 se han aprobado 17 proyectos de I+D+i , que movilizarán una inversión de casi 10 millones de euros y a los que CTA incentivará con 3,4 millones de euros. En ellos participan 18 grupos de investigación públicos diferentes, a los que se subcontratará por 1,8 millones de euros. La exconsejera, exrectora y expresidenta de la Conferencia de Rectores declaró sentirse muy satisfecha por un cargo que responde de manera «ideal» a las que han sido sus principales preocupaciones profesionales, «la transferencia de conocimiento al sector productivo y social».

-¿Cómo aborda este cargo?

-Con muchísimo entusiasmo e ilusión. La transferencia de conocimiento es mi vocación. Como científica, el modelo que me ha gustado siempre es que una parte del conocimiento genera la innovación científica en sí misma y otra parte la utiliza para transformarla en ciencia aplicada. Es lo que voy a hacer, favorecer esa retroalimentación entre la empresa, o cualquier estructura social que sea capaz de recoger este conocimiento, y ponerlo a disposición de sus propias estructuras para transfomarlo en innovación. Llega en momento de madurez en que me siento muy feliz

«La aplicación de conocimientos tecnológicos mejora la oferta de cualquier industria»

«La climatización que propuse es la misma que implanta la nueva consejera de Educación»

-CTA aborda desde el ‘Internet de las cosas’, las grandes ideas, a cuestiones muy concretas, como un test para celiacos.

-Efectivamente. Todo lo que mejore nuestra calidad de vida, con una base de conocimiento científico, es lo que repercute en la sociedad. Desde nuevos materiales para el sector aeronáutico, por ejemplo, hasta soluciones para la vida cotidiana.

-En estos once años CTA ha mantenido un perfil de poca notoriedad. ¿Se plantea darle mayor presencia?

-Se ha hecho una labor perfecta, pero más vinculada a los sectores económicos. Era lo que tenía que hacer en primer lugar. Ha atraído capital a Andalucía y ha mejorado la calidad de las empresas de forma muy importante. Está bien que llegue más, porque eso fortalece el sistema de universidad y empresa, darle una visión más cotidiana, me atrevo a decir, para integrar más en nuestras vidas, a través de una comunicación más general, no tan específica.

-¿Algún sector que atender mas especialmente?

-La dedicación de CTA es muy variada. Todos los proyectos tienen su peculiaridad, desde los más tecnológicos para la mejora de la agricultura, de otros ámbitos de la industria o la medicina. Como es muy variado el conjunto de empresas que forma la Corporación. Hay nuevos productos que se van a llevar a cabo en estos sectores que se van a mejorar a través de la innovación. La gama de empresas que pueden participar es amplia. También el turismo. Se trata de la aplicación de conocimientos tecnológicos que mejoran la oferta de cualquier industria

-¿Las novedades, sobre todo la Compra Pública Innovadora, cambiarán la concesión de incentivos?

-Esto es muy importante. La administración puede actuar como palanca de la I+D empresarial a partir de encargos concretos. Es una manera no subvencionadora, un producto generado ‘exnovo’ por una necesidad que la administración detecta. La Corporación puede dar respuesta perfecta a esta necesidad. Me gustaría que Andalucía pudiese convertirse en un referente nacional en esta materia y CTA puede facilitarlo. Es una entidad pública-privada, que aprovecha la fuerza del sector privado y del publico para mejorar la economía.

-Tras su reciente cese, ¿qué balance hace de su paso por la Consejería de Educación?

-Para mí ha sido muy positivo y me siento orgullosa de haber formado parte de un Gobierno que tiene por encima de todo la Educación. Es verdad que los momentos han sido difíciles, las circunstancias no han sido favorables, porque la mejora de la economía se tiene que notar en los servicios básicos y estábamos en eso, en un proceso de mejora. Pero sigo diciendo, con conocimiento de causa, porque he estudiado los distintos sistemas educativos de las distintas comunidades autónomas, que me tengo que sentir orgullosa de la apuesta que viene haciendo Andalucía, desde antes de llegar yo. No lo valoramos suficiente.

-¿Más problemas que alegrías?

-La mayor satisfacción ha sido el contacto con los maestros y maestras, padres y madres. He visitado casi 300 colegios e institutos en estos dos años y he visto la implicación y la profesionalidad tan grande de nuestra comunidad educativa. Compensan los malos ratos que surgían.

-¿Le molestó que la nueva consejera rectificara su criterio sobre climatización de los colegios, ordenado rápidamente hacerlo?

-No, es que la climatización es eso, no es aire acondicionado, hay muchas medidas para climatizar los espacios adecuadamente. Me parece perfecta. Es una consejera estupenda, conocedora del sistema, que hará un trabajo excepcional para que sigamos progresando.