La Junta tranquiliza a los rectores y asegura que asumirá el coste de las matrículas gratuitas

Tanto la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como el consejero de Economía y Conocimiento –con las competencias en materia universitaria– han lanzado un mensaje de tranquilidad a los rectores tras su anuncio de que se implantará un sistema de bonificación de las matrículas universitarias que hará prácticamente gratuitos los estudios superiores para los alumnos que aprueben a partir de primer curso. Los rectores recibieron el martes este anuncio con cautela, puesto que el importe de las matrículas supone un importante volumen de ingresos, en torno a un 30 por ciento. Y, por otro lado, recelan de la Junta, ya que al conjunto de universidades andaluzas la Administración regional debe 278 millones de los últimos ejercicios presupuestarios, 120 en el caso de la Universidad de Málaga.

Ayer, tanto el consejero Ramírez de Arellano como la propia presidenta insistieron en que esta bonificación del 99 por ciento del coste de la matrícula para los estudios de grado y máster tendrá una partida presupuestaria exclusiva, independiente de la correspondiente a la financiación universitaria.

En su intervención en el Parlamento, la presidenta señaló que con esta medida se trata de garantizar la igualdad de oportunidades, «estimulando y premiando, además, el esfuerzo». Sin citarlo, pero en referencia al ex ministro Wert, dijo que en los últimos años muchos jóvenes han tenido que abandonar, o ni siquiera han podido comenzar sus estudios universitarios, como consecuencia de los problemas económicos. «A algún ministro esta situación le resultaba poco preocupante e incluso positiva. Ni a mí ni a mi gobierno, sin embargo, nos parece que ni en Andalucía ni en España sobren universitarios. Al contrario, necesitamos más jóvenes bien formados porque de ellos depende, sencillamente, el futuro de nuestra tierra».

Además de esta bonificación de las matrículas, anunció que la Junta seguirá apostando por un «potente sistema de becas que ayude a las familias que menos recursos tienen, y que también lo necesitan para poder mantener a sus hijos y a sus hijas en las universidades públicas». La presidenta quiso dejar un claro mensaje a los estudiantes y sus familias: «En Andalucía podrá estudiar en la universidad todo aquel que se esfuerce para aprobar, sin preocuparse de si puede o no pagar sus estudios». Pero también un mensaje político de calado a la sociedad: «Los derechos pueden recuperarse y pueden ampliarse y el Gobierno de Andalucía está en primera línea de ese combate», dijo.

La bonificación será sólo para los títulos oficiales y no se aplicará a las enseñanzas propias

El consejero Ramírez de Arellano indicó que este sistema de bonificación «es el que la ley nos permite», aunque reconoció que su ideal sería la gratuidad en la educación superior, como ya sucede en países europeos. Dijo además que al endurecer el gobierno los requisitos académicos para acceder a una beca, casi la mitad de los estudiantes pierden las ayudas de un año a otro, al no superar el mínimo de créditos exigido. La bonificación será sólo para los títulos oficiales, y no afecta a las enseñanzas propias de cada universidad. Además, en las reuniones con los rectores se tendrá que acordar si se pueden beneficiar sólo los estudiantes andaluces o también los que lleguen de otras universidades. Y la medida se comenzará a aplicar desde el próximo curso, para los alumnos que estén ahora en primero o en cursos superiores.

Dificultad de las carreras

El rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, volvió ayer a reclamar que esta bonificación no salga de los presupuestos de las universidades, y que esta medida debe venir acompañada de «una nueva estrategia de apoyo a las universidades públicas andaluzas». El rector, como el Consejo de Estudiantes de la UMA, apuntó un posible efecto ‘perverso’ de esta medida: que los estudiantes se inclinen por grados de menor dificultad. «No todos los grados tienen la misma dificultad», dijo, poniendo como ejemplo las ingenierías, en las que «la capacidad de los estudiantes para aprobar las asignaturas es mucho más difícil», abogando por «establecer medidas para que esto no ocurra o no dé lugar a que estudiantes opten por matricularse en grados donde la dificultad no es tan alta como en las ingenierías, que requieren de mayor esfuerzo». En términos similares, el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, se mostró confiado en que el coste adicional de esta medida «no sea a expensas de las universidades» y reclamó, como Narváez, «que no sea una medida aislada».

Por su parte, el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, Segundo Píriz, aplaudió la medida: «Estoy en la facilidad para que más estudiantes vayan a la universidad», aseguró.