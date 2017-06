La matrícula gratuita para los universitarios que aprueben despierta recelo en los rectores

El anuncio de que los estudiantes universitarios podrán tener la matrícula gratuita si aprueban el curso o asignaturas sueltas ha despertado las alarmas en los rectorados de las universidades públicas andaluzas. La presidenta, Susana Díaz, presentará esta medida en su comparecencia parlamentaria de hoy, en la que realizará balance de estos dos años de legislatura, pero ayer fue ya adelantada por el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Los rectores andaluces han recibido la noticia con una cierta sorpresa, pero sobre todo con cautela. El rector de la UMA, José Ángel Narváez, reconoció que en alguna reunión con la Junta se había planteado esta posibilidad, pero no conocían que las intenciones de la presidenta fueran hacerla efectiva desde este próximo curso. La preocupación de Narváez es compartida por otros rectores andaluces.

Cuando la Junta aún debe a la Universidad de Málaga 120 millones de euros de ejercicios anteriores, perder los ingresos por matrícula puede suponer otro importante quebranto a las cuentas de la UMA: Casi el 30 por ciento de los 250 millones de presupuesto de este año procede de los ingresos por matrículas y otras tasas académicas. Narváez saludó «positivamente» esta medida, por lo que puede suponer de apuesta por las universidades públicas: «Veo muy bien que todo el que quiera pueda estudiar en la universidad», dijo, pero a renglón seguido llegó la matización: «Lo que me preocupa son los detalles», afirmó, en referencia a quién, cómo o en qué plazos se va a financiar esta medida. En su opinión, las universidades necesitan ingresos «para mantener la calidad de la enseñanza, no para otra cosa», y de ahí su preocupación de que la gratuidad de la matrícula sea a costa de las universidades. No obstante, el portavoz del Gobierno andaluz indicó que esta merma en los ingresos de las universidades será compensada a través de la ley de financiación universitaria que la Junta está negociando con las universidades públicas andaluzas. La propia presidenta confirmó este extremo, en declaraciones a los periodistas en Aznarcóllar: «Va a salir del presupuesto de la Junta de Andalucía, de forma adicional a la financiación que reciben las universidades», aseguró.

Los estudiantes universitarios tendrán bonificadas sus matrículas a partir del segundo curso en función del rendimiento académico. Los que aprueben todo el curso, tendrán casi gratuito el segundo. Los que aprueben un determinado número de asignaturas, tendrán bonificadas del curso superior el mismo número de materias. «Es como si hubieran sacado una matrícula de honor en una asignatura, que ahora se premia con una matrícula gratuita en el curso siguiente», dijo de manera gráfica Miguel Ángel Vázquez.

Como las competencias en materia de universidades son estatales, la Junta no puede aplicar la gratuidad total, por lo que «en el marco de nuestras competencias hemos establecido una bonificación que llega al 99% del precio de los créditos», aseguró el portavoz, Miguel Ángel Vázquez.

El coste de esta medida se estima en unos 30 millones, y la Junta debe a las universidades andaluzas 278 millones; 120 a la UMA

La medida se aplicará tanto a estudios de grado como de máster. Y será independiente del nivel de renta. De esta manera, los estudiantes que cumplan los requisitos del Ministerio de Educación para acceder a becas universitarias (un nivel de renta y unos resultados académicos, 5,5 de media en el primer curso) seguirán con su beca, que incluye la matrícula y una dotación económica en función de la renta o la distancia al domicilio familiar (para estos casos se exige una nota de 6,5). Los que no tienen beca, ya sea porque superan los mínimos de renta o porque no llegan a la nota mínima, tendrán a partir de ahora la matrícula casi gratuita. Lo que sí tendrían que abonar, en el caso de no ser becarios, es el coste de la matrícula del primer curso, ya que la medida de bonificación se aplica a partir de segundo y en función de los resultados académicos del primer curso, aprueben en junio o septiembre.

Primera de España

Andalucía será la primera comunidad española con esta bonificación casi total de los estudios universitarios. En toda la región podría beneficiar a unos 30.000 universitarios. El coste estimado sería de unos 25 o 30 millones. Además, la presidenta aseguró que esta matrícula bonificada irá acompañada de un «sistema potente de becas que ayude al alojamiento, la manutención y el transporte» del alumnado con menos recursos. «Europa camina en ese sendero de primar el esfuerzo, el talento y que la universidad pública sea gratuita para aquellos que se esfuerzan», dijo Díaz, que cuestionó que «somos uno de los países de Europa con las matrículas universitarias más altas y no somos los más ricos».