«Si once empresas se interesan por el servicio de limpieza de la UMA, será porque van a ganar dinero»

La prueba de que el concurso para la adjudicación del servicio de limpieza en la Universidad de Málaga está ajustado en cuanto a los costes y puede ser beneficioso para las empresas es que se han presentado once ofertas. Así lo señaló ayer el rector, José Ángel Narváez, quien se mostró «muy contento y satisfecho» del trabajo realizado desde el servicio de contratación y la propia Gerencia de la Universidad de Málaga para la redacción de las cláusulas y condiciones de este nuevo contrato, el más importante de la UMA y uno de los más elevados de la provincia, ya que solo la empresa de limpieza municipal, Limposam, supera en poco el presupuesto que tiene la Universidad para la limpieza de sus centros e instalaciones.

Como publicó SUR este miércoles, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha acordado la suspensión provisional del procedimiento de adjudicación del contrato ‘Servicio de limpieza en centros e instalaciones de la Universidad de Málaga’, atendiendo los recursos presentados por la asociación profesional que agrupa a las empresas del sector, ASPEL, y la actual concesionaria del servicio, Valoriza (del grupo Sacyr). El presupuesto del contrato asciende a 19.581.600 euros (sin IVA) para los dos años previstos de duración, aunque el pliego de cláusulas administrativas contempla la prórroga por otros dos años más.

«Somos una institución pública y tenemos que ser austeros y controlar los gastos, es mucho dinero el que se destina a limpieza, por lo que decidimos sacar de nuevo a concurso este servicio, en primer lugar para hacerlo de acuerdo con nuestras necesidades y en segundo lugar para facilitar la participación de todo tipo de empresas», aseguró el rector. En este mismo sentido, añadió que «nosotros como Universidad no podemos olvidar el servicio público que prestamos y lo que tenemos que hacer es facilitar que las empresas del entorno puedan también presentarse a un concurso, que hasta ahora, no podían presentarse por su elevada cuantía. Hay que facilitar a todos que se pueden presentar para ofrecer un servicio público».

El contrato de limpieza de todos los centros y servicios de la UMA es de unos 10 millones de euros

Recuerda el rector que el recurso que presentó la asociación empresarial ASPEL no es vinculante, y de hecho el concurso sigue adelante. Se han presentado once empresas. El contrato se ha dividido en tres lotes: campus de El Ejido y periféricos, con un presupuesto máximo de licitación de 3.061.600 euros; Teatinos (10.960.000 euros) y ampliación (5.560.000 euros), por dos años y sin incluir el IVA. Cada empresa puede concursar a uno, dos o a los tres lotes, pero sólo pueden resultar adjudicatarias de uno de los lotes. Justifica el rector esta modificación en una «nueva estrategia» en la política de contratación. «A equipo nuevo, nuevas estrategias», afirmó. Por esto la decisión de no prorrogar el contrato con Valoriza (que se podía haber prorrogado por otros dos años) y dividirlo en tres lotes.

Claro y transparente

«Lo malo hubiera sido que no se presentara ninguna oferta; entonces tendríamos que habernos planteado que las cosas no se estaban haciendo bien. Pero tenemos once empresas que se quieren hacer con el servicio de limpieza. Y parece que según sus cuentas van a ganar dinero prestando este servicio», afirmó el rector, quien también quiere dejar claro que el proceso ha sido «claro y transparente». El objetivo último del equipo de gobierno, insistió, es colaborar a mejorar desde una institución pública como es la Universidad con el entorno empresarial, sin olvidar que se debe prestar a alumnos, profesores y en general a la comunidad universitaria el mejor servicio posible.

La institución ha respondido a los dos recursos planteados, y están a la espera de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía se pronuncie. Estos recursos no afectan a la prestación del servicio, que seguirá a cargo de la empresa Valoriza mientras se resuelven tanto los recursos como la nueva licitación.