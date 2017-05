Los universitarios apuran los plazos y más de mil esperan hasta el día 31 para pagar la matrícula

Apurando los plazos hasta el límite. A nadie le gusta pagar, pero cuando hay que desembolsar 700 euros o más de mil de una vez se alarga el tiempo todo lo posible. «Mis padres están tratando de reunir el dinero para pagar la matrícula, que supera los 800 euros», comenta Juan López, estudiante de tercero de Derecho. Javier Pardillo Sánchez, de 23 años, y que estudia Económicas, se encuentra en la misma situación, aunque su matrícula es de unos 470 euros. Isabel Carrasco, estudiante de Ingeniería de Software, esperará «hasta el último día» para abonar los 757 euros a que asciende su matrícula. Muy superior en el caso de Antonio Pareja, también de tercer curso de Ingeniería de Software, que tendrá que pagar casi 1.100 euros. Antonio, además, tiene otro problema: la devolución de la beca que le concedieron cuando empezó primero y que el Ministerio de Educación le ha reclamado al no superar el mínimo de créditos exigidos y que está devolviendo a plazos.

Según datos facilitados por la UMA, esta semana aún quedaban por abonar la correspondiente matrícula 1.123 alumnos. En muchos de los casos son estudiantes que solicitaron la beca del Ministerio de Educación y que les llegó denegada. La Universidad de Málaga facilita el pago de la matrícula y contempla tres posibilidades: modalidad de pago único, pago fraccionado en dos plazos y pago fraccionado mensual (entre octubre y mayo).

Quinta de España

La UMA ha sido en este curso la quinta universidad española en número de becarios: se han concedido 12.880 becas, de un total de 20.574 solicitudes tramitadas. Los casi ocho mil estudiantes a los que se denegó la ayuda pueden entonces intentar conseguir la de la UMA-Junta: tienen que cumplir los requisitos de nivel de renta, pero el de nota baja respecto a la beca general. Se han solicitado 4.077 y concedido 1.712, con un importe global superior a los 900.000 euros. La beca del MEC va desde el pago de matrícula a una cantidad de dinero. La de la UMA-Junta equivale a los precios públicos de los créditos en primera matrícula.

Casi 1.800 alumnos obligados a devolver la ayuda en estos tres últimos cursos El bajo rendimiento académico tiene sus consecuencias. Los estudiantes que no superan un determinado número de créditos (40% en las carreras técnicas y de ciencias; la mitad en el resto) se ven obligados a devolver la beca del Ministerio de Educación, en caso, claro, de que la consiguieran. En el curso 2012/13 se reclamó a 835 estudiantes, y la mayoría devolvió voluntariamente, aunque aún quedaban 328 por devolver. Del curso 2013/14 se reclamó el importe de la beca a 531 alumnos, y a 142 se envió el requerimiento de devolución. Recientemente se ha iniciado el procedimiento para exigir la del curso 2014/15 (el ministerio tiene dos años para reclamar la devolución): son 398 a los que se ha invitado a devolver voluntariamente lo cobrado. Tienen dos meses de plazo. A partir de ese momento, se incrementa con los intereses. La mayoría de los afectados, indican desde la UMA, devuelven de manera voluntaria y en el plazo que se les fija.

Resueltas ambas convocatorias de becas, los que no han conseguido la ayuda tienen que hacer frente al pago de la matrícula, que han ido retrasando entre solicitudes, recursos y alegaciones. Es el caso de Isabel Carrasco Farfán, estudiante con asignaturas de tercero y cuarto de Ingeniería de Software. Estudió la anterior ingeniería técnica, pero no alcanzó el título porque no presentó el proyecto fin de curso. Comenzó a trabajar, montó su propia empresa y el proyecto quedó aparcado. Ahora ha retomado los estudios para conseguir el título. Solicitó la beca del MEC y ha presentado dos reclamaciones, rechazadas. Tendrá que pagar 757 euros, pues son asignaturas de primera matrícula.

Javier Pardillo Sánchez, de 23 años, es natural de Cártama y estudia tercero de Economía. El primer año consiguió beca. El segundo, solo tuvo la de matrícula. Y este le han denegado la del MEC y la de la UMA-Junta. Tiene que abonar 470 euros, que pagará el día 31. Javier apunta el problema que supone apurar los plazos: la UMA da dos días para pagar, terminado el plazo, y si no se hace el ingreso se da de baja al estudiante de manera automática. Y si hizo algún examen, el profesor no lo encontrará en el listado y no podrá anotar su calificación. «He tenido problemas con varios profesores, no me quisieron tener en cuenta la nota. He tenido que estudiar mucho para que el segundo parcial me compense la nota que no me pusieron. No pagar a tiempo te puede traer problemas con las notas», advierte.