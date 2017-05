La UMA firma un convenio marco de cooperación con la Universidad de Filipinas

El vicerrector de Política Institucional de la Universidad de Málaga (UMA), Juan Antonio García Galindo, en nombre del rector, José Ángel Narváez y el profesor Ryan Oliva, delegado del presidente de la Universidad de Filipinas, Danilo L. Concepción han suscrito un convenio marco de cooperación entre ambas universidades con el propósito del presente de desarrollar la cooperación y promover el entendimiento entre ambas instituciones.

En concreto, en el mismo acto se ha suscrito un convenio específico para la cotutela de una tesis doctoral con la Universidad Ateneo de Manila, la mayor institución de educación superior privada del país asiático.

El convenio marco firmado con la Universidad de Filipinas prevé, entre otras actividades el intercambio de personal docente, investigador y administrativo; el intercambio de estudiantes de grado y posgrado; la puesta en marcha de proyectos conjuntos de investigación, docencia o formación; la tutela y/o la supervisión compartida de tesis doctorales; el establecimiento de planes de estudios conjuntos; el intercambio de publicaciones, materiales académicos y otra información; la puesta en marcha de proyectos compartidos de carácter cultural, organización de coloquios, jornadas y seminarios internacionales y la promoción de cualquier otra colaboración de interés mutuo.

El desarrollo de actividades específicas acogidas a lo establecido en el convenio suscrito esta mañana deberá ser negociado y acordado por las partes y plasmado por escrito en un acuerdo específico. El convenio marco tiene una vigencia de cinco años y se renovará de forma automática si ninguna de las partes lo denuncia con seis meses de antelación a la fecha de finalización, según han informado desde la UMA a través de un comunicado.

Convenio específico

Por otro lado, también un convenio de este tipo, en desarrollo del convenio marco suscrito por la UMA y la Universidad Ateneo de Manila el 30 de mayo de 2016, ha sido el firmado por Pedro Fernandez-Llebrez, en nombre del vicerrector de Postgrado de la UMA, Gaspar Garrote y por el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Ateneo de Manila, S. Candelaria.

El convenio específico prevé la cotutela de la tesis doctoral de Dan Kevin Mandocdoc que lleva por título 'A comparative analysis of the philippine and spanish concepts of damages and extra-contractual obligations'.

Así, el convenio nombra a los profesores José Manuel de Torres, de la UMA, y Ruben F. Balane, de la Universidad Ateneo de Manila como directores de tesis.

El convenio, además de fijar distintas pautas administrativas, establece que la tesis doctoral se defenderá en la Universidad de Málaga, en idioma inglés ante un tribunal que será designado de común acuerdo entre las dos universidades signatarias.

En el acto de la firma ha estado presente la cónsul honoraria de Filipinas en Málaga, Rosa Agüera y al término de la misma, Candelaria ha mostrado el orgullo de firmar este primer convenio específico de la Universidad de Manila con una universidad Europea; mientras que Ryan Oliva ha deseado que el convenio marco firmado se complete en breve con convenios específicos de colaboración con la Universidad de Málaga.

El vicerrector de Política Institucional de la UMA, por su parte, ha destacado la importancia que tiene para la Universidad de Málaga la vía de colaboración que se abre con estos convenios con las dos mayores universidades, una pública y otra privada, de un país como Filipinas.