La UMA convoca 35 cátedras y 29 plazas de asociados por necesidades urgentes

La Universidad de Málaga sigue adelante con su plan para dotar de 35 nuevas cátedras por promoción interna. El consejo de gobierno celebrado ayer acordó la convocatoria de estas plazas así como la composición de los tribunales que han de valorar los méritos de los candidatos. En el apartado de personal también destaca la propuesta de dotación de plazas por necesidades urgentes e inaplazables hasta el 30 de septiembre, cuando se entiende finalizado el actual curso académico. Son 29 nuevas plazas de profesores asociados, a los que se suman otra en la que se incrementa el tiempo de dedicación y otra plaza que se dota para su posterior convocatoria.

En la sesión de ayer también ha quedado aprobado el Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Málaga, por el que la institución garantiza la docencia de todas las materias que conforman los planes de estudios correspondientes a su oferta académica y determina el régimen de dedicación del profesorado universitario.

Área de Turismo

La Universidad de Málaga ha acordado la creación de un área de conocimiento específica para Turismo. La propuesta debe ser remitida al Consejo de Universidades, organismo estatal que debe dar su aprobación definitiva. Cuando se produzca, la UMA será la primera universidad española en contar con un área de conocimiento específica.

El decano, Antonio Guevara, valoró muy positivamente este respaldo institucional a su facultad. El catálogo que determina las áreas de conocimiento ha estado cerrado durante muchos años, pero un reciente Real Decreto ha permitido la creación de otras nuevas. En Turismo, siendo una titulación relativamente nueva, la docencia ha estado encargada a otras áreas de conocimiento genéricas, como Organización de Empresas, Contabilidad, Lenguajes y Sistemas Informáticos, etcétera, hasta un total de 24 áreas de conocimiento diferentes, pero no hay un área específica de Turismo. Esto supone un grave inconveniente para el desarrollo de estos estudios, sobre todo en lo relacionado a la incorporación de profesionales que quieran realizar la carrera docente en esta materia. «Los graduados en Turismo hacen un máster, después el doctorado, pero luego no tienen un área específica en la que incorporarse, no tenemos esa necesaria ‘retroalimentación’ de personal formado y que quiere y puede hacer su carrera docente», señala el decano.

Esta nueva organización interna sirve también para preparar la facultad para el nuevo grado que se avecina, el de Gastronomía, ya solicitado y pendiente de aprobación por parte de la Junta de Andalucía. Habrá asignaturas como Fundamentos del Turismo, y otras relacionadas con la gastronomía, enología o enoturismo, «que no encajan en ninguna de las áreas que tenemos ahora, no son materias ni de Derecho ni de Organización de Empresas; necesitamos esa área específica», indica Guevara.

Oferta de plazas

La facultad de Turismo es una de las que mantiene sin variación su oferta de plazas de nuevo ingreso, 200 para el próximo curso. Pendiente está de aprobación el nuevo grado de Gastronomía, que permitiría incrementar el número de alumnos.

El consejo de gobierno dio el visto bueno a la oferta de plazas para el próximo curso, 7.650, que son 180 menos que el curso pasado. La falta de espacio justifica la decisión de los centros afectados. Es el caso de Ciencias, una facultad que se ha quedado pequeña «desde que se inauguró, en 1985», dice su decano, Antonio Flores, lo que «afecta gravemente a la organización docente y al espacio disponible para despachos». Por esto han tenido que reducir las plazas en Biología (de 150 a 135) y diez menos en Ciencias Ambientales (de 120 a 110).