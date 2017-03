Los profesores universitarios, contra los nuevos criterios para la promoción a plazas fijas

Si la carrera universitaria es larga y dificultosa, ahora se hace mucho más complicada la promoción a puestos fijos (profesores titulares y catedráticos). Así lo entiende el personal docente e investigador de la Universidad de Málaga, que se suma a la jornada de huelga convocada para hoy en la educación para protestar por los nuevos criterios de acreditación impuestos por la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y cuyos informes son imprescindibles para que los profesores puedan promocionar en la carrera docente. Profesores universitarios están llamados a participar en una concentración ante la sede del Rectorado del Parque. Será a las once de la mañana, una hora antes de la concentración ante la Delegación de Educación.

Se exigen más años para acceder a una cátedra y también un mayor número de publicaciones científicas para titular

La acreditación necesaria para acceder a los cuerpos docentes universitarios, profesores titulares y catedráticos de universidad, estará desde ahora basada en la combinación de elementos cuantitativos y cualitativos, un nuevo modelo que trata de superar el vigente en los últimos siete años (el Real Decreto del nuevo modelo se aprobó en mayo de 2015). Más de un año se ha tardado en desarrollar los nuevos criterios, que aún son parciales.

En síntesis, denuncian los docentes universitarios, se endurecen los requisitos para promocionar a los puestos fijos y, si hasta ahora, con unos 10 años de titular se podía alcanzar la puntuación para acceder a cátedra, ahora serán necesarios al menos 12 años y 1.300 horas docentes. Entre los méritos, según un estudio comparativo del sindicato CSIF, si antes se requerían de 30 a 40 artículos, ahora se exigen 50 en revistas de impacto. Para titulares de universidad, antes eran suficientes entre 15 y 20 artículos, y ahora se exigen al menos 22 y en revistas de impacto o relevantes.

Declaración institucional

Los nuevos requisitos de la ANECA no solo preocupan al personal docente e investigador. El consejo de gobierno de la UMA ha aprobado una declaración institucional muy crítica con este procedimiento de evaluación. Entiende que «el incentivo para la excelencia (...) se ve lamentablemente frustrado si los retos se convierten en inalcanzables en determinadas categorías y áreas de conocimiento». Son unas condiciones que, señala la UMA, no alcanzarían muchos de los actuales funcionarios de los cuerpos docentes. Por esto, entiende que «parece que las nuevas condiciones de la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes está pensada como una forma para ralentizar hasta extremos irracionales el acceso a este proceso, cuando no para ir reduciendo progresivamente el número de quienes forman parte de dichos cuerpos docentes», que son, en ambos casos, «formas de contribuir a la creciente precarización del profesorado universitario». El consejo de gobierno solicita al Ministerio de Educación y a la ANECA que retire los baremos publicados.