El Ministerio de Educación concede becas a más de 12.000 universitarios de Málaga

La unidad de Becas de la Universidad de Málaga ha culminado la tramitación de las 20.565 solicitudes presentadas por los estudiantes y muchos ya han comenzado a recibir los primeros ingresos bancarios de la denominada parte fija de la beca. En este curso ha bajado ligeramente el número de becarios de la UMA, después de que el pasado se alcanzara un máximo histórico, con 12.966 estudiantes. A falta de resolver algunas alegaciones, este curso han conseguido la ayuda del Ministerio de Educación para cursar sus estudios 12.329 alumnos de la UMA. Otras 7.865 solicitudes han sido denegadas por no reunir los requisitos de nota o renta. Quedan en trámite 294 y otros 77 solicitantes renunciaron al trámite de la beca después de solicitarla.

A mediados de diciembre comenzaron a llegar a las cuentas bancarias de los estudiantes los primeros ingresos. Se trata de la parte fija de la beca, que son 1.500 euros por cumplir los requisitos de renta y otros 1.500 euros la beca de residencia, para los alumnos que tengan que vivir durante el curso académico fuera del domicilio familiar, a unos 50 kilómetros de distancia como mínimo. Además, cuentan con la matrícula gratuita. Después de efectuado este primer pago, el Ministerio de Educación abonará en torno a la primavera el segundo de los componentes de las becas, la denominada parte variable. Es una cantidad que dependerá de la renta familiar y de las notas del alumno y su montante global es el dinero que queda del presupuesto de becas descontada la suma de la parte fija que se está ingresando en estas fechas.

Primer filtro

Las solicitudes de becas pasan en Málaga un primer filtro, en la unidad administrativa dependiente del vicerrectorado de Estudiantes. Aquí se comprueba que los alumnos cumplan el requisito de nota fijado por el Ministerio de Educación. Así, alumnos de primer curso pueden tener beca de matrícula con un 5,5 en la media que se realiza con la calificación de la parte general de selectividad (40%) y la media de todo el bachillerato (60%). Para la beca dineraria hay que llegar a un 6,5 de media. Para segundo y siguientes cursos de carrera, se establecen unos porcentajes de créditos aprobados que varían en función del área de conocimiento y que darán derecho a beca de matrícula o económica según los resultados del alumno.

Muchos estudiantes solicitan la beca incluso sabiendo que no alcanzan la nota, lo que carga de trabajo a la unidad de Becas. El vicerrector, José Francisco Murillo Mas, valora el trabajo de los funcionarios que, en un tiempo récord, consiguen tramitar ese volumen de solicitudes. Esto hace posible que los universitarios malagueños estén entre los primeros que tienen tramitadas y resueltas sus respectivas solicitudes.

Los alumnos no universitarios (estudiantes de Bachillerato, FP, escuelas de arte y música, etc.) tendrá que esperar algo más para recibir su beca. En este caso, la gestión de las ayudas corresponde a la Consejería de Educación. Se estima que hasta febrero no estarán tramitadas. El curso pasado fueron 15.200 los alumnos de niveles no universitarios que obtuvieron beca y otros 2.400 por necesidades especiales.