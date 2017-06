Más turistas internacionales pero menos españoles este verano en la Costa José Luis Ruiz Espejo y Francisco Javier Fernández / Salvador Salas La alta ocupación y el aumento de los precios alejan al turismo nacional IGNACIO LILLO Málaga Lunes, 26 junio 2017, 12:47

La Costa del Sol y la capital malagueña afrontan el inicio de la temporada alta de verano, que acaba de comenzar, con la previsión de recibir más turistas, que también harán más gasto. Esa es la cara de la moneda; la cruz es que la alta ocupación de reservas que ya se registra en estas fechas y el aumento de los precios están alejando al turismo nacional, una situación que, sin llegar a ser alarmante (la bajada es de sólo un 1%) sí será suficiente para activar campañas específicas de promoción destinadas a este mercado, según ha explicado esta mañana el consejero de Turismo de la Junta, Francisco Javier Fernández.

A pesar de que el verano pasado ya supuso un récord histórico, la previsión es que Málaga vuelva a crecer como destino un 2,6% y estará en el entorno de los 12,5 millones de pernoctaciones hoteleras, la mitad de todas las previstas en Andalucía, que serán 25,5 millones. De éstas, 13,8 millones serán viajeros extranjeros, con un incremento del 6,4% respecto al periodo junio-septiembre de 2016; mientras que 11,8 millones serán nacionales. Por meses, junio se va a cerrar con una subida del 2,4%; julio será del 1,7%; mientras que agosto y septiembre será del 3,7% (a nivel andaluz). El crecimiento medio que se espera en la temporada alta será cercano al 3%. Por provincias, los mayores incrementos estarán en Jaén y Córdoba; seguido de Cádiz, lo que el consejero justificó en el hecho de que es más complejo crecer donde las cifras son más altas, caso de la Costa del Sol, aunque apostilló: “Por difícil que era este verano se volverán a superar todas las marcas”.

Entre las buenas noticias, el responsable de Turismo apuntó a la subida prevista del gasto medio diario, gracias precisamente a la llegada de más visitantes extranjeros, pero también a la segmentación de los públicos, sobre todo en segmentos como la gastronomía y el golf. “Es un público que quiere más, no todo incluido sino que gasta y vive la riqueza que ofrece Andalucía”.

Preocupación por el viajero doméstico

En cambio, Fernández no escondió su preocupación por el hecho de que el turismo interno baje este verano. “Aunque es un 1% es suficiente para hacer una llamada de atención, no podemos perder ni una décima en nuestra cuota de mercado nacional”. Al respecto, explicó que el mix de la demanda en el destino lo componen tradicionalmente un tercio de turistas andaluces, otro tercio del resto del país y el restante es extranjero; Reino Unido, Francia, Alemania, nórdicos, etc. “Por tanto, es un grupo de demanda fundamental para sostener la oferta turística, no podemos dejar escapar al turista español, que está encontrando problemas de habitaciones disponibles y precios altos”. Al tiempo, apuntó que los españoles están entre los turistas europeos que más elijen su propio país.

Por ello, la Consejería de Turismo ha emprendido un refuerzo de las acciones de marketing en el mercado nacional, con campañas de comunicación, bajo el nuevo lema, “Intensamente”, para transmitir una imagen renovada de la región; y también mediante jornadas profesionales, con la organización de eventos deportivos nacionales, como torneos de golf, y la promoción en redes sociales.

El segundo factor es el empleo. El consejero recordó que hay 372.000 personas dedicadas al turismo en Andalucía, y aunque el empleo hotelero ha subido un 3,6%, con unas 29.700 personas empleadas de media al mes, reivindicó que estos buenos registros se tienen que trasladar a los trabajadores: “El récord por el récord no sirve, la mejora del contexto laboral es la razón de ser de la Consejería, con un empleo estable, con condiciones dignas y sueldos justos, y un compromiso por la calidad”. Por ello, defendió la labor inspectora, que ha permitido destapar casos como el ocurrido en una cadena hotelera de Torremolinos, aunque recordó que la ley permite las subcontratas, por lo que abogó por la derogación de la reforma laboral y que se vuelvan a reconocer los convenios colectivos, “para un reparto equitativo de la riqueza”.

A pesar de los problemas de saturación que viven algunos municipios de la Costa en esta época, el consejero volvió a reiterar que la Junta no va a instaurar ninguna tasa turística, aunque dijo que no se podrá negar si los ayuntamientos implantan medidas desde su autonomía fiscal. Al respecto, dijo que las restricciones del Gobierno central impiden reinvertir estos ingresos: “Los municipios turísticos tienen que elevar el techo de gasto para invertir el superávit, para lo que se recaude se pueda reinvertir en los vecinos”, aunque apostilló que hoy por hoy el turismo en Andalucía “no es un problema”.