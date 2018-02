Torremolinos clausura el congreso sobre el paisaje en destinos turísticos El alcalde, José Ortiz. :: sur La cita analiza las iniciativas puestas en marcha en ciudades inmersas en procesos de regeneración urbana SUR TORREMOLINOS. Sábado, 10 febrero 2018, 00:44

Unos 150 académicos y profesionales dedicados al estudio, ejecución de proyectos y rehabilitación de territorios enfocados hacia el turismo se reúnen hasta hoy en Torremolinos con motivo de la primera edición del Congreso Internacional de Turismo Transversal y Paisaje (Tourisape), donde se aborda el papel del paisaje en la configuración, desarrollo y rehabilitación del espacio turístico. La vicerrectora de Grado de la Universidad de Málaga, Chantal Pérez, dio la bienvenida a los congresistas, acompañada por el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, y el diputado de Fomento e Infraestructuras, Francisco Oblaré, y destacó que esta iniciativa nace «con una naturaleza propositiva, un foro donde se plantearán acciones y soluciones reales para un futuro turístico de más calidad».

Organizado por la ETS de Arquitectura de la Universidad de Málaga y el Instituto Interuniversitario Hábitat Turismo y Territorio UMA-UPC, Touriscape es un encuentro interdisciplinar en el que participan arquitectos, economistas, geógrafos, paisajistas, sociólogos y urbanistas interesados en la dimensión espacial del fenómeno turístico, ya sea como punto de partida o espacio a colonizar, territorio para la creación o para la interpretación del turismo o lugar para la revitalización o reutilización del espacio turístico. En definitiva, han precisado desde la Universidad de Málaga, «aquellos que entienden que el paisaje puede ser un instrumento para entender, regenerar y renovar el espacio turístico, y un elemento central en el debate sobre el futuro del turismo.

Entre los ponentes se encuentran figuras internacionales de la talla de Dean MacCannell, autor del libro 'The Tourist: A New Theory of the Leisure Class'; Jonas Larsen, coautor de 'The Tourist Gaze 3.0'; Maria Goula, profesora en Cornell University. Este congreso se organiza en torno a dos debates: uno sobre turismo y paisaje, y el otro, a las respuestas que han de dar las ciudades a los efectos paisajísticos derivados de la eclosión del turismo urbano. La cita también sirve para analizar las iniciativas en marcha en ciudades españolas inmersas en el proceso de rehabilitación urbana.