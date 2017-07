La temporada turística llega a su cénit con récord de visitantes, más empleo y precios al alza Llegada de pasajeros ayer al aeropuerto malagueño, donde hay programados más de 2.300 vuelos en cinco días. / Fernando González En la parte del ‘debe’, a Costa del Sol se apunta la caída de turistas nacionales y las críticas a la precariedad del empleo generado, sobre todo en la hostelería NURIA TRIGUERO Lunes, 31 julio 2017, 00:50

Por tierra, mar y aire recibe la Costa del Sol, desde el viernes y hasta mañana, la deseada invasión de turistas que se repite cada mes de agosto. Por carretera se han producido 333.000 desplazamientos de largo recorrido, un 17% más que el año pasado por estas fechas; por tren, contando sólo el AVE desde Madrid han llegado a la capital malagueña más de 30.000 pasajeros; mientras que el aeropuerto va a soportar en estos cinco días 2.342 vuelos que suman 399.114 plazas. Cifras de récord que confirman las buenas expectativas de los empresarios turísticos malagueños.

Llegado el cénit de la temporada turística ya puede hacerse un balance de la primera parte del verano. Los últimos datos de ocupación hotelera son del mes de junio e indican un aumento tanto de pernoctaciones (1,9%) como de viajeros (4%) respecto al mismo periodo del año pasado, que ya fue récord. La ocupación subió tres puntos, alcanzando el 71,9%. En julio, la patronal hotelera Aehcos estima que ha sido del 81%. Pero se observa un comportamiento muy diferente entre el mercado extranjero y nacional: el primero es el que está generando todo el crecimiento, con espectaculares incrementos en nacionalidades concretas como la alemana, la danesa, la polaca y la sueca. Mientras, la llegada de españoles cae, y no poco: un 10% en viajeros y un 16% en pernoctaciones. Además, no es un hecho puntual, ya que la tendencia a la baja lleva manifestándose desde el año pasado, tanto en temporada baja como alta.

Los datos 6.000 personas más que el año pasado trabajan en el sector de la hostelería (hoteles, bares y restaurantes) en la provincia, según el registro de afiliación a la Seguridad Social de junio. En total hay 73.000 +1,9% Es lo que aumentaron las pernoctaciones totales en la provincia en el mes de junio. -16% Es la caída de pernoctaciones de turistas españoles que se registró en el mes de junio.

¿Qué está ocurriendo con la clientela nacional? Parece que hay varios factores que pueden estar aliándose para generar esa caída recogida por la Encuesta de Ocupación Hotelera. Para empezar, Arturo Bernal, gerente de Turismo Costa del Sol, recuerda que tradicionalmente el turismo nacional «funciona peor en tiempos de bonanza económica», ya que hay una parte de viajeros españoles que, cuando tienen más dinero en el bolsillo, prefieren destinos internacionales.

Pero además, entra en juego el boom de los apartamentos turísticos y las viviendas vacacionales. «¿Es verdad que hay menos turistas nacionales en los hoteles? Sí, pero ¿hay menos turistas nacionales en la Costa del Sol? No estoy tan seguro de eso», reflexiona Bernal. La sensación generalizada en el sector es que se está produciendo un trasvase de viajeros desde hoteles a las viviendas turísticas. El problema es que no hay datos que ayuden a cuantificar esta tendencia, ya que no hay estadísticas sobre la actividad de las 66.000 plazas que suman las viviendas turísticas de la Costa del Sol, que suponen una cuarta parte del total de la oferta alojativa.

¿Está influyendo la subida de precios hoteleros en la pérdida de turistas nacionales? El sector no lo cree así, mientras Bernal admite que es «posible», aunque defiende que no estamos ante un alza de precios descabellada «ni mucho menos».

En este punto, el de los precios, hay datos divergentes y opiniones encontradas. El buscador de hoteles Trivago sitúa algunos de los principales puntos turísticos de la Costa del Sol entre los destinos que mayores incrementos han protagonizado este año. Así, este portal ha detectado en julio subidas interanuales del 26% en Estepona, del 19% en Mijas o del 14% en Marbella, que sitúa como el tercer destino más caro de España con un precio medio de 253 euros por habitación doble durante el mes que termina hoy. El Índice de Precios Hoteleros que elabora el INE no desciende por provincias ni mucho menos por municipios, así que el único dato que hay es el del conjunto de Andalucía: en el mes de junio se detectó una variación interanual del 5,9%. Por su parte, el ‘Hotel price radar’ que elabora el proveedor de soluciones hoteleras HRS, cita a Málaga como la capital española que más incrementa sus precios este año, con una subida del 38% en el segundo trimestre.

Desde Turismo Costa del Sol cifran la subida de tarifas hoteleras «entre un 10 y un 15%» y la consideran «razonable». «Creo incluso que el precio está todavía un poco por debajo de lo que debería estar», apunta Bernal, que considera que el precio «es un argumento que ayuda a conseguir una mejora de la calidad del cliente».

Empleo

Lo que está fuera de debate es que los negocios que viven del turismo han apostado esta temporada por reforzar sus plantillas después de varios años en los que el crecimiento de demanda no se terminaba de reflejar en los datos de empleo. Según el INE, el personal empleado en los hoteles de la provincia ha crecido un 9,8% en junio, lo que equivale a casi 1.500 personas más trabajando que en el mismo mes del año pasado. Y el conjunto de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social en actividades de hostelería (que incluye tanto alojamientos como restaurantes) ha crecido en similar porcentaje hasta rozar los 73.000 en dicho mes (son 6.000 más que el año pasado).

Los sindicatos reconocen que el empleo crece con fuerza, pero critican la precariedad con la que se contrata, especialmente en la hostelería. «En los hoteles está todo más controlado, pero en restaurantes y chiringuitos se hacen contratos de cuatro horas para trabajar ocho o diez», denuncia la secretaria provincial del sindicato de Servicios de CCOO, Lola Villalba, que exige medidas para luchar contra esta «bolsa de fraude».

Previsiones

Con los datos y sensaciones recabadas hasta este punto, las previsiones para el conjunto del verano son necesariamente optimistas. Para agosto, Aehcos espera un 86% de ocupación y Turismo Costa del Sol prevé que entre junio y septiembre de este año se superarán los siete millones de viajeros (2,5 millones de españoles y 4,6 millones extranjeros), que supondrían un incremento del 5,2% respecto al mismo periodo del año pasado. En el conjunto del año, Aehcos espera un 2% más de pernoctaciones que en 2016, que ya fue récord.