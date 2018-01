La tecnología, la llave del éxito La tecnología permite vivir la experiencia de esquiar en Fitur. / S. SALAS Nuevos viajeros y modelos de negocio generan oportunidades para el turismoLa reciente edición de Fitur, la más tecnológica, deja claro que la digitalización marca el futuro de los destinos y de las empresas PILAR MARTÍNEZ MÁLAGA. Domingo, 28 enero 2018, 01:14

Pronto será historia lo de volver a la recepción porque la tarjeta no abre la habitación. En esta edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), la más tecnológica de la historia, ya se ha presentado y arrasado entre los profesionales el sistema que permite abrir tu estancia hotelera a través del wassap, sin tener si quiera que descargarte una aplicación concreta. El invento es de la empresa española BeCheckin, cuyo cofundador Víctor Romero, mostró su sorpresa por el éxito obtenido. La innovación del presente permite ya también decoraciones personalizadas en las habitaciones de hoteles que el cliente puede cambiar sólo a golpe de un clic en su móvil, exhibidas en la habitación del futuro del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH).

Experiencias como la de esquiar sin salir del expositor de Andalucía o nuevas formas de transacciones se abren paso en el turismo a tal ritmo que los expertos han remarcado en la reciente Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) que la llave del éxito de los destinos y de las empresas está en manos de su digitalización, de la humanización de la tecnología y de la aplicación de la inteligencia artificial.

Vocablos como 'Blockchain' sonaban en la mayoría de los contactos profesionales y centraban la atención en foros y talleres de trabajo en los que se apunta a que está llamada a convertirse en la tecnología de la transformación. En el marco de FiturTech, primeras espadas como Carlos Barrabés, presidente del Grupo Barrabés; Carlos Kuchkovsky, CTO New Digital Business de BBVA; Alex Preukschat, coordinador general de Blockchain España; o Sara Paván, Investment Manager en Amadeus Ventures - Amadeus IT Group, detallaron las ventajas de la tecnología 'blockchain' y su aplicación e implementación práctica en el sector turístico. «Si algo caracteriza al mundo en el que vivimos es el cambio y, como consecuencia del mismo, nos enfrentamos a una elevada incertidumbre», apuntó Barrabés, para explicar que en este contexto surge una tecnología con un enorme potencial para dibujar un futuro que aún no llegamos a atisbar. Alex Preukschat, autor del libro 'Blockchain, la revolución industrial de Internet', señaló que «si bien se trata de una tecnología aún en una fase incipiente de desarrollo, ésta parece llamada a convertirse en la tecnología de la transformación, como ya ocurriera en los años noventa con la irrupción de Internet».

Los expertos apuntaron también al potencial de las redes sociales como «una oportunidad de generar una segmentación increíble» que permita trasladar mensajes específicos y satisfacer las demandas concretas de cada consumidor. Andalucía ya ha puesto en marcha una campaña de este márketing de precisión para llegar a clientes muy concretos de cara a la promoción que realizarán con motivo de la Bolsa Internacional de Turismo de Berlín (ITB), según avanzó el director gerente de Turismo Andaluz, Manuel Muñoz. La directora general de Facebook España y Portugal, Irene Cano, destacó que «las plataformas sociales se han convertido en el principal prescriptor de la industria del turismo y lo han hecho fundamentalmente gracias a la tecnología móvil, principal dinamizador». Además, explicó: «las nuevas generaciones son generaciones conectadas, pero que no conocen el mundo sin el móvil ni las redes sociales y representan ya el 35% de las compras a nivel mundial, hay que centrarse no ya en tendencias emergentes sino en oportunidades presentes». En cuanto al perfil que deben tener las nuevas empresas, señaló: «ser digital es ser capaz de vivir en modo beta, anticiparse a las necesidades del consumidor y ser capaces de innovar al ritmo que el consumidor marca».

El poder de los datos

Y es que la información adquiere ahora unas mayores dimensiones de poder. Saber lo que consume en viajes cada cliente, cuándo compra o decide su viaje, qué le lleva a elegir un destino o una experiencia u otra ya es posible. La estrategia del Biga Data, que la Consejería de Turismo ya ha activado, se convierte en la llave del éxito para poner en valor los destinos, su oferta, su diversidad y para que las empresas puedan captar a más clientes, seleccionarlos mejor, e incluso, saber por qué sus propuestas no se ajustan a cada uno de los potenciales turistas.

La tecnología avanza hacia convertirse en un poderoso espía al que el sector no va a poder renunciar si quiere seguir compitiendo. Hasta el punto de que, relataba, un profesional la experiencia de haber buscado en Google un hotel concreto de Madrid para su localización. Tras llegar al mismo y mantener una reunión, al salir del establecimiento ya recibió un mensaje dándole las gracias por su visita. «Sentí que me habían fichado hasta el café que me tomé», comentó. El futuro pasa por ahí, incluso, por saber si lo toma con azúcar o con sacarina.

El director general de Clientes y Transformación Digital de Iberia, Gabriel Perdiguero, destacó que en su sector «hoy el cliente quiere que lo conozcamos, espera algo especial de nosotros, evitar que su experiencia sea un volver a empezar». Además, remarcó la importancia creciente del uso de la voz en las búsquedas en la red. «Un 20% de las búsquedas actuales en Internet ya se realizan por voz. Es un canal que va a ser cada vez más relevante, muchas compañías se están posicionando ahí, Amazon, Google... y nosotros desde Iberia estamos investigando cómo podemos estar ahí».

Sergio Álvarez Leiva, CEO de Carto, explicó como el móvil nos permitirá «crear un censo universal en tiempo real, que será muy importante de cara al turismo y a la gestión de las ciudades ya que, en base a los patrones de consumo, se adecuará la oferta».

La tecnología pasa a ser también un aliado clave para lograr dos de los objetivos fundamentales del sector: crecer de forma sostenible tanto económicamente como respetuosamente con el entorno.

En este sentido, el presidente de Exceltur, José María González, que destacó el papel que ha desempeñado el turismo como principal sector económico generador del 11,5% por ciento del PIB, que crece en tasas superiores a la media del conjunto de la economía española y que genera 134.000 millones de euros al año, abogó por transformar y mejorar el sector, aprovechando las nuevas tecnologías y los procesos de digitalización, en aras de «cumplir las expectativas del turista, que es cada vez más digital».

En el foro de la Alianza para la Excelencia Turística, previo a Fitur, el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, citó como desafíos para el futuro que gobiernos y empresas privadas trabajen juntos para «mejorar la seguridad en el turismo en todos los destinos y para limitar los impactos de esta actividad sobre el cambio climático. Debemos avanzar en sostenibilidad y usar las nuevas tecnologías para hacer el sector más innovador y sostenible, apoyar a las startups y destinos más ecológicos». El futuro ya está aquí.