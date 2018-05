Los sindicatos ya hablan de huelga de hostelería para este verano Marcha por un convenio digno que ha partido de Marbella. / Josele-Lanza - Hoy arranca en Marbella la marcha «por un convenio digno» organizada por CC OO y UGT ante el bloqueo de la negociación colectiva NURIA TRIGUERO Martes, 22 mayo 2018, 13:14

La palabra «huelga» empieza a flotar en el ambiente más que caldeado que reina en la negociación entre los sindicatos y la patronal de la hostelería en Málaga. Hoy, en el arranque de la marcha «por un convenio digno» que van a protagonizar desde hoy hasta el viernes los trabajadores de este sector entre Marbella y la capital malagueña, la secretaria general del Sindicato de Servicios de CC OO, Lola Villalba, ha afirmado que si después de esta movilización en la reunión del próximo lunes los empresarios no traen una nueva propuesta, «nos veremos forzados a convocar una huelga en el sector». Dicho paro se produciría «en temporada alta: julio o agosto», según Villalba, que no ha precisado más la fecha. No obstante, la líder sindical ha asegurado que los representantes de los trabajadores seguirán negociando para intentar llegar a un acuerdo con la patronal y evitar que el conflicto suba ese temido escalón.

Hoy, medio millar de trabajadores, según cálculos de los sindicatos, han realizado en Marbella la primera etapa de una marcha de cuatro días que recorrerá hasta el viernes los municipios más turísticos de la Costa del Sol. La protesta ha partido de la rotonda principal de Puerto Banús y tiene previsto culminar en el arco de entrada oriental a Marbella. Mañana los manifestantes recorrerán Mijas, el jueves estarán en Fuengirola y el viernes irán de Torremolinos a Málaga, terminando su recorrido ante la sede de la Confederación de Empresarios.

Josele-Lanza -

Esta movilización se lleva a cabo tras ser desconvocada ayer la mesa de negociación ante la falta de avances previstos. El principal motivo que enfrenta e empresarios y trabajadores de la hostelería malagueños es la pretensión de la patronal de reducir de dos días a un día y medio los descansos. Los sindicatos tampoco aceptan la intención de flexibilizar la jornada, de forma que se puedan trabajar más de ocho horas al día y hasta 14 días seguidos. Para ellos, estas propuestas traspasan el umbral de la explotación. Tampoco sobre subida salarial hay acuerdo: la plantilla reclama un 4% anual, argumentando que en los últimos cuatro años los sueldos han subido sólo un 4,5%; mientras que los empresarios piden tablas salariales distintas entre la costa y el interior.