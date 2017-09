Royal Caribbean programa una visita a Málaga para inspeccionar el potencial como puerto base Esta naviera ya ha posicionado barcos en estas instalaciones, que ahora conocerá el vicepresidente de Planificación de Despliegue e Itinerario PILAR MARTÍNEZ MÁLAGA. Sábado, 2 septiembre 2017, 00:17

Es una de las noticias esperadas, la vuelta de Royal Caribbean a Málaga como puerto base. Aunque a corto plazo no se contempla, porque las navieras confeccionan sus recorridos a dos años vista, lo cierto es que Turismo Costa del Sol informó ayer de que Christopher Allen, vicepresidente de Planificación de Despliegue e Itinerario las de tres marcas que operan con Royal Caribbean Cruises -Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Azamara Club Cruises-, visitará las instalaciones portuarias para inspeccionar el potencial de las mismas como puerto base estable.

La visita, en la que Turismo Costa del Sol colabora de la mano de Turespaña y Turismo Andaluz, así como de los ayuntamientos de Málaga y Mijas, ha sido considerada como «importante» dado que Allen capitanea el equipo que trabaja para el desarrollo de los itinerarios de los cruceros de la compañía, con suficiente antelación para el mejor funcionamiento de éstos.

No es la primera vez que alguno de los cruceros de Royal Caribbean inician y finalizan sus itinerarios de viaje en Málaga. En 2009, el 'Navigator of the Seas' efectuó escalas regulares con inicio y fin en el puerto de Málaga. Más tarde, en los años 2010 y 2013, en los meses de junio a noviembre, fue el 'Adventure of the Seas', con 311 metros de eslora y con una capacidad para 3.838 pasajeros y 1.185 miembros de tripulación, hiciese base en el recinto portuario de la capital de la Costa del Sol.

Precisamente también ayer se dio a conocer el despliegue que llevará a cabo una delegación malagueña integrada por representantes de la Autoridad Portuaria, área de Turismo del Ayuntamiento de la capital, Turismo y Planificación Costa del Sol, Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y Cruceros Málaga, en la 'Seatrade Europe', considerado el evento internacional de cruceros más importante en Europa, que se celebra de forma bienal en la ciudad alemana de Hamburgo. Esta feria supone la primera cita importante tras la época estival. Tendrá lugar entre los próximos días 6 y 8, con el objetivo de retomar el contacto con el sector. Para ello, la delegación de Málaga ha programado una agenda de reuniones con las navieras.