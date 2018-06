Ritz-Carlton incluye el puerto de Málaga en su desembarco en el sector de cruceros Vista del yate de The Ritz-Carlton Yacht Collection, que tendrá capacidad para 298 pasajeros. Con una foto del Tajo de Ronda ilustra sus itinerarios por el Mediterráneo, que ya ha puesto a la venta PILAR MARTÍNEZ Málaga Domingo, 17 junio 2018, 00:47

La cadena Ritz-Carlton desembarca en el sector de cruceros de lujo. En esta nueva incursión mira hacia Málaga, puerto que incluye en la lista de los que contempla en sus itinerarios por el Mediterráneo. Precisamente es una impresionante imagen del Tajo de Ronda la que ilustra en una primera vista su programación por este mar. Este grupo acaba de hacer pública la apertura de su línea de reservas para The Ritz-Carlton Yacht Collection, la nueva división de cruceros de lujo de la marca. «Con su estilo relajado, el legendario servicio de The Ritz-Carlton y puertos idílicos alrededor del mundo, The Ritz-Carlton Yacht Collection ofrecerá experiencias inimitables a sus pasajeros y transformando la industria de los cruceros de lujo», precisan desde esta empresa.

El primero de los tres barcos que tienen proyectados surcará los mares por primera vez en febrero de 2020. «Con varios itinerarios diferentes, los huéspedes tienen la opción de reservar travesías consecutivas sin tener que repetir puertos para que así exploren muchos más destinos y descubran la cultura local de cada puerto», explican.

El yate, diseñado especialmente para la colección, medirá 190 metros y podrá acomodar hasta 298 pasajeros, incluyendo 149 suites con terraza privada propia. El barco también contemplará dos lujosas suites Owner de 158 metros cuadrados, cada una con su propio jacuzzi, artesanía moderna y acabados interiores diseñados por The Ritz-Carlton en colaboración con la firma de diseño líder en el mercado Tillberg Design of Sweden. «Como primera empresa hotelera de lujo capaz de reproducir el mismo ambiente y reconocido servicio en sus resorts en el mar, estamos encantados de poder ofrecer a nuestros huéspedes una nueva forma de crear recuerdos con The Ritz-Carlton», comenta Lisa Holladay, Global Brand Leader de The Ritz-Carlton. Además, precisa que «desde el diseño del yate hasta el programa de actividades de a bordo y de tierra, cada aspecto de la travesía se ha escogido cuidadosamente con el objetivo de encarnar el servicio característico y el lujo casual de un resort Ritz-Carlton. Estamos deseando recibir a nuestros futuros huéspedes a bordo de The Ritz-Carlton Yacht Collection ahora que ya aceptamos reservas».

El primer yate recorrerá un amplio rango de destinos, entre los que se incluye el Mediterráneo, el norte de Europa, el Caribe, Latinoamérica, Canadá y el Noreste de los Estados Unidos. Las travesías podrán ser de siete o diez noches con paradas en Barbados, Cartagena, Burdeos, Copenhagen, Mykonos y Portofino, entre otros. «Cada itinerario está completo con programas únicos en cada destino».