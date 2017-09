Reclaman instalaciones accesibles en Málaga para un turismo con discapacidad que gasta más Un informe advierte de la necesidad de mejorar la accesibilidad en los establecimientos turísticos. / SUR Un centenar de expertos analizarán, desde el próximo día 27 al 29, tecnologías para el desarrollo de un turismo para todos PILAR MARTÍNEZ Málaga Martes, 12 septiembre 2017, 01:41

Un centenar de expertos analizarán la tecnología como herramienta para el desarrollo de un turismo accesible en el marco de un congreso internacional que se celebrará en el Palacio de Ferias de Málaga entre los próximos días del 27 al 29. Y es que la realidad, analizada en un informe que presentarán en este foro, evidencia que queda mucho por hacer y que se necesita una mayor concienciación para disponer de más y mejores instalaciones turísticas accesibles para una turista que gasta más y que sale una media de siete viajes al año.

El evento fue presentado ayer por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, encargada de la organización de esta cita. También asistieron al Salón de los Espejos José Miguel Luque, director de ONCE en Málaga; Mercè Luz, jefa del Departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE; Lourdes González Perea, responsable de Desarrollo de Negocio y Conocimiento de Ilunion Tecnología y Accesibilidad, y Mar Almagro, directora del Hotel Ilunion Málaga.

De la Torre destacó que Málaga es una ciudad fuerte en turismo, que crece más que otras, pero precisó que «nos hemos posicionado con prestigio y fuerza y queremos crecer también en sensibilidad social y accesibilidad». Valoró que este congreso internacional se celebre en la ciudad y consideró que con ello el sector podrá conocer cómo mejorar sus instalaciones. «Nos queda un camino por recorrer en accesibilidad. Tenemos que trabajar en esta dirección, no solo las administraciones sino también las empresas para que se conciencien de que es también una decisión que aportará justicia social y rentabilidad, mejorando la competitividad del destino», dijo.

Hernández avanzó algunos datos del Obsevatorio de Turismo y Accesibilidad, que se dará a conocer en el congreso, y señaló que «aunque no existen datos desglosados por destinos, sí que Málaga es una ciudad que se situaría entre los primeros puestos del país en accesibilidad». Tras destacar la calidad de los ponentes de este evento, precisó que este informe ha permitido conocer que las personas con discapacidad viajan tanto como quienes no la padecen, una media de siete viajes al año frente a ocho de los que no sufren discapacidad. Sin embargo, el gasto es superior entre los discapacitados que salen de vacaciones con un presupuesto de 813 euros, frente a los 637 del global de viajeros.

Hernández explicó que para este observatorio se han analizado 57 destinos, 4.000 hoteles y 40.000 restaurantes, así como oficinas de turismo, paginas web y playas. «De este global de establecimientos hoteleros, 1.497 declaran ser aptos para sillas de ruedas, pero la realidad es que cuando los visitas el 31% tiene graves problemas de acceso», dijo, por lo que consideró que «hace falta una formación técnica importante para que los gestores de estas instalaciones conozcan lo que está bien y lo que no».

En el congreso también se expondrán ejemplos de avances tecnológicos que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad. Entre ellas, señalaron que se podrá contemplar un brazo robótico manejado por una persona gracias al movimiento del iris de sus ojos o cómo conducir un coche mediante un ‘joystick’.