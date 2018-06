Proyectan un hotel de cuatro estrellas en un solar próximo al Teatro Cervantes El solar se utiliza como aparcamiento. / Migue Fernández El establecimiento será construido y explotado por una empresa de Barcelona que hará en Málaga su primera incursión fuera deCataluña JESÚS HINOJOSA Málaga Sábado, 23 junio 2018, 00:19

El creciente interés de los inversores por llevar a cabo proyectos hoteleros en Málaga vuelve a ponerse de manifiesto en la iniciativa que una empresa de Barcelona desarrollará en un solar del Centro Histórico. Se trata del vacío existente en los números 19 y 21 de la calle Madre de Dios, un terreno muy próximo al Teatro Cervantes que, tras el derribo de las edificaciones que albergaba, ha sido utilizado como aparcamiento. Según ha podido conocer este periódico, está a punto de cerrarse la operación de compra de este suelo por parte de la sociedad Atarloqui a la compañía White Málaga Investments Limited Partnership, quien a su vez lo adquirió el pasado mes de noviembre a la entidad Uferpa.

Inicialmente, White Málaga tenía previsto desarrollar un proyecto de viviendas y aparcamientos bajo la dirección del arquitecto Fausto Alarcón Duque. Sin embargo, posteriormente, ha optado por vender las dos parcelas a la sociedad Atarloqui, que prevé desarrollar un proyecto conjunto de hotel de cuatro estrellas. Según la información recabada por SUR, el diseño del edificio no ha sido realizado todavía, pero esta empresa barcelonesa, que posee un hotel en la Ciudad Condal y tiene presencia en varios más en la Costa Brava, tiene la intención de desarrollar un establecimiento de unas cincuenta habitaciones sobre dos plantas de sótano para plazas de aparcamiento e instalaciones complementarias, coronado por una azotea con piscina.

Atarloqui, que con este proyecto para Málaga hará su primera incursión fuera de Cataluña, posee en Barcelona el hotel Well and Come, próximo a la Sagrada Familia. Fuentes de la compañía consultadas señalaron que la actuación se encuentra aún en una fase inicial, pero mostraron su intención de ejecutarla a corto plazo.

Freno a la subasta forzosa

De ello estará pendiente la Gerencia Municipal de Urbanismo, que en su consejo de administración del próximo martes prevé aprobar sendos expedientes para frenar la subasta forzosa que puso en marcha para estos dos solares de la calla Madre de Dios, ante la inacción de sus anteriores propietarios. El Ayuntamiento llegó incluso a fijar el precio de esa subasta en más de un millón de euros para ambos suelos, que forman en realidad un solo solar. Esta circunstancia obliga a tramitar un estudio urbanístico previo a la licencia de obras para el hotel que quiere realizarse.

En el citado consejo de Urbanismo, se dará cuenta de las licencias de ocupación autorizadas durante mayo, unos permisos que, en el caso de las viviendas turísticas, alcanzan la suma de un total de 81, solo el mes pasado, lo da una idea del 'boom' experimentan este tipo de alojamientos.