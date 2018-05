La patronal hotelera acusa a los sindicatos de no querer negociar ninguna de sus propuestas Aehcos se defiende de las acusaciones sindicales y asegura que no quiere reducir el descanso semanal «sino flexibilizarlo» NURIA TRIGUERO Martes, 29 mayo 2018, 14:04

La patronal hotelera de la provincia de Málaga (Aehcos) ha difundido un comunicado en el que se defiende de las acusaciones lanzadas por los sindicatos con motivo del bloqueo de la negociación del Convenio Provincial de Hostelería de Málaga. Tras la reunión de ayer, que sus representantes abandonaron a los cinco minutos de comenzar al afirmar que no tenían ninguna propuesta nueva que aportar, la organización afirma que la postura sindical es «absolutamente inmovilista, pues se niegan a tratar todos los puntos propuestos en la mesa de negociación». «Negociar es cuando las dos partes ceden; en este caso sin embargo, los sindicatos no lo están negociando. Sólo defienden sus intereses particulares, y en algunos casos incluso personales», argumenta.

Aehcos asegura que ha ofrecido «una subida salarial a cambio de aceptar medidas de flexibilidad que recoge la ley y el resto de convenios del sector de otras zonas turísticas españolas que compiten con nuestro destino Costa del Sol». Y puntualiza que no pretende «reducir el descanso semanal, como dicen los sindicatos, sino flexibilizarlo». En este punto concreto, hay que matizar que los sindicatos no han dicho que se quiera recortar el descanso; pero sí están en contra de que sólo se garantice un dia y medio de descanso a la semana y que se acumule el medio día restante para disfrutarlo más adelante.

«Los camareros y cocineros de un cuatro estrellas en Málaga cobran el sueldo más alto de su sector en España», asegura

La patronal hotelera también ha querido matizar que no quiere «imponer una jornada de 14 días seguidos», como han dicho los sindicatos. «Sólo se ha propuesto que se puedan acumular descansos en momentos de real necesidad·, afirma en su comunicado, argumentando que estas medidas «responden a una nueva realidad del mercado, los altibajos en la ocupación, a la que el sector se tiene que adaptar». «Los sindicatos no aceptan el cambio de tendencia que se ha producido en las reservas y no quieren consentir ninguna medida para que los hoteles puedan afrontar y adaptarse las reservas de última hora», añaden. Para Aehcos, «la subida por encima del IPC solo estaría justificada incluyendo medidas de flexibilidad que no perjudican a los trabajadores pero hacen el negocio de la industria hotelera más sostenible».

El sueldo más alto de España

Además, Aehcos asegura que la comparativa con el convenio de Baleares (que va a aplicar subida salarial del 17% en cuatro años, según el acuerdo recientemente firmado) «no es real». «Los hoteles cierran en invierno y, además, el salario actual del convenio hotelero de Málaga en su grupo 4 (camareros, cocineros…) es más alto a día de hoy, aun habiendo subido Baleares en su convenio el 5% en 2018». «No olvidemos que Baleares es un directo competidor de la Costa del Sol que además tiene precios medios mas altos que los que ofrece nuestro destino», añade. La patronal malagueña asegura que los camareros y cocineros de los hoteles de cuatro estrellas de Málaga tienen «el sueldo más alto de toda España».

Absentismo

Según los empresarios, tampoco es cierta la argumentación de que haya ligado la subida salarial al absentismo, aunque reconocen que quieren implantar «una medida que evite el fraude, como se ha establecido en la mayoría de convenios. Nuestro sector se caracteriza también por el elevado número de absentismo», justifica.

La patronal explica en su comunicado que ha propuesto eliminar los topes de contratación temporal en el convenio (que afecta a contratos de formación, contratos de menos de cuatro horas, contratación de temporales y a través de ETT) para «contratar más y darle la oportunidad a los jóvenes con buena formación y mejor nivel de idiomas que se vayan incorporando a nuestro sector». «La parte sindical se niega a aceptarlo», asegura.

«Para poder aumentar la contratación se hace necesario utilizar la herramienta de las horas complementarias en el contrato a tiempo parcial, propuesta que los sindicatos no consienten», critica la organización hotelera.

La patronal defiende además «un sistema de formación para la promoción profesional a cambio de cuatro horas de crédito sindical». «Esto supone que se quedarían con 28 horas sindicales, (actualmente disfrutan de 32 horas, cuando la ley tiene establecido sólo 15 horas), ero esto tampoco es aceptado por los sindicatos. No quieren ceder sus privilegios en favor del ascenso de los ayudantes», acusa.

Por último, Aehcos considera la pretensión de los sindicatos de que los trabajadores de subcontratas cobren lo mismo que los de plantilla «una reivindicación político-sindical» y critica que los sindicatos sacrifiquen «la subida salarial propuesta del 8%» por este punto.