El nuevo gigante del mar se estrena en Málaga El barco, en el puerto de Málaga esta mañana. / JESÚS DOMÍNGUEZ La naviera Royal Caribbean asegura que «el puerto malagueño es un proyecto que siempre está encima de la mesa» en la presentación mundial del crucero más grande PILAR MARTÍNEZ Málaga Martes, 27 marzo 2018, 13:47

Málaga concentra hoy todas las miradas del mundo de cruceros. En el muelle de Levante, desde la seis de la mañana, se encuentra atracado el nuevo barco más grande, propiedad de la naviera más fuerte de este sector, Royal Caribbean, que ha elegido este escenario de la capital de la Costa del Sol para presentar esta ciudad flotante a nivel mundial.

Con olor a nuevo, a recién salido de astilleros, el 'Symphony of the Seas', con capacidad para 6.680 pasajeros, iniciará su andadura en este puerto para partir hacia Barcelona, donde tendrá su base y desde donde realizará itinerarios de siete noches por el Mediterráneo.

Con este acto, la naviera hace un guiño al destino malagueño, en el que este año hará diez escalas con cinco de sus barcos más célebres. Entre ellos, el que hoy inaugura y que volverá en octubre. La directora general de Royal Caribbean para la Eurozona y vicepresidenta de asociada, Belén Wangüemert, aseguró que trabajan con las instituciones malagueñas en busca de la oportunidad comercial para volver a tener un barco con base en esta ciudad, si bien no quiso precisar más de para cuándo esta decisión de basar un barco en Málaga. «Siempre trabajamos con los puertos y los destinos para buscar oportunidades. Con Málaga llevamos muchos años en ello y llevamos una dinámica muy buena. Vamos incrementando nuestras escalas a medida que va creciendo la demanda. Málaga es un proyecto que siempre está encima de la mesa», dijo en la comparecencia de prensa que acaba de celebrar en la cubierta 16, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata.

Wangüemert cifró el impacto estimado de una escala del 'Symphony of the Seas' en unos 400.000 euros en facturación directa. Si bien precisó que en esta ocasión el crucero al ser el primer puerto que toca no va a plena capacidad. «Llevamos mucha prensa a bordo y mucho personal de la compañía porque hemos estado unos días en Málaga, en los que además de celebrar varias reuniones, hemos tenido la oportunidad de conocer la ciudad y hemos traído muchos periodistas que también darán cuenta de ello. Todo esto son pasos que ayudan, sin duda, a posicionar a Málaga para el futuro», insistió.

FOTOS: Jesús Domínguez/Pilar Martínez.

La directora general de Royal Caribbean para la Eurozona y vicepresidenta de asociada destacó que este nuevo barco está concebido para el entretenimiento y las familias. Señaló que cuenta con el tobogán más grande a bordo y con una suite familiar, para ocho personas, que entre otras curiosidades dispone de una pared de Lego y atracciones dentro de la misma. «Una vez más sólo podemos tener palabras de agradecimiento para el Puerto y para la ciudad por la cálida acogida que muestra siempre ante la llegada de nuestros barcos».

Por su parte, el alcalde le ha entregado una placa para agradecer a la compañía lo que supone para Málaga la decisión de ser la ciudad elegida para la presentación mundial y por todo lo que ello representa en promoción para la ciudad. «Es una oportunidad única para que todos los directivos y los periodistas llegados de todo el mundo conozcan mejor la ciudad», dijo. Además, precisó que de esta experiencia, con tan buenos prescriptores y aunque el impacto en la ciudad sea difícil de medir, seguro que tiene efectos positivos. «Es un complemento muy importante de la labor de promoción constante que el Puerto y la ciudad desarrollan cada vez que hay una feria de turismo de cruceros en Europa o en America. Esto es el equivalente a una feria, o casi, por lo menos con la compañía más importante del mundo en este sector», declaró.

Galería. Así es el 'Symphony of the Seas'.

Plata insistió también en la petición a la naviera de que cuente con Málaga como puerto base en sus próximos proyectos, asegurando que el diálogo va por buen camino. «Estamos trabajando codo con codo porque Málaga es un destino de primer nivel», dijo, para destacar la importancia y la repercusión que supone que se haya elegido como el lugar para presentar este barco al mundo.

A bordo del 'Symphony of the Seas', con 18 cubiertas, los 2.200 tripulantes para atender los 2.759 camarotes en los que puede albergar hasta 6.680 cruceristas. Toboganes, 19 piscinas, un Central Park con 12.000 plantas naturales y una zona comercial y de restauración como la de cualquier ciudad que se preste, son algunos de los atractivos de un crucero en el que no falta un teatro y una pista de patinaje sobre hielo.