Las navieras inaugurarán más de una veintena de cruceros hasta 2020 Vista del ‘Symphony of the Seas’ en su estreno en Málaga el pasado martes. / Jesús Domínguez La fuerte expansión obliga a las compañías a aumentar su oferta para hacer frente a la nueva demanda, de lo que se beneficiará Málaga PILAR MARTÍNEZ Málaga Viernes, 30 marzo 2018, 01:58

El sector de cruceros se encuentra en plena efervescencia y de este dinamismo vendrá un mayor salto de la actividad del Puerto de Málaga a partir de 2019, tras un 2018 que consolidará la senda alcista que le ha llevado a recuperar el medio millón de pasajeros. El presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, así lo considera y lo hace sobre proyectos que se están negociando y que se gestarán en los próximos meses para dar frutos en un plazo de, al menos, un par de años. Y es que esta industria ya tiene casi cerrada la programación de 2019 y muy avanzadas las tendencias para el 2020. Tanto que en la actualidad, las navieras tienen encargados en astilleros más de una veintena de barcos de cruceros para atender a la nueva demanda sin que ello suponga un lastre para los destinos consolidados, según los datos facilitados por la empresa malagueña especializada en este sector vayacruceros.com.

Y es que mientras despierta el interés por esta forma de viajar en China, donde las navieras han tenido que posicionar buques que operaban en puertos tradicionales, surgen también nuevas oportunidades como la de la apertura de Cuba. A lo que se suma la creciente demanda en los mercados clásicos, como el español que ya mueve nueve millones de cruceristas. Las navieras tienen claro que hay que cubrir todos los frentes y apuntan, por ejemplo, el fenómeno del gigante asiático, donde el gasto en el barco triplica al del crucerista tradicional, además de consumir tanto en el casino que algunas navieras han tenido que ampliar su oferta a bordo. «Hay agencias chinas que reservan todo un barco para toda la temporada», relató un directivo de una de las mayores compañías. Visto lo visto, Asia condiciona el posicionamiento de buques en otros puertos mientras que no salgan de astilleros los ya encargados.

El emergente mercado chino condiciona a las compañías a posicionar barcos en Asia

Y es que tras la presentación mundial en Málaga del ‘Symphony of the Seas’, cinco veces mayor que el tobogán llamado Ultimate Abyss, el más elevado de alta mar, la tirolina suspendida a nueve cubiertas de altura y 25 metros de largo, una cancha de baloncesto de tamaño oficial y una pista de patinaje sobre hielo, entre otras singularidades, también está previsto este año la inauguración del ‘Celebrity Edge’, el primer barco creado con tecnología 3D, con 129.000 toneladas, que hará rutas por el Mediterráneo y el Caribe, y que cuenta con la primera plataforma flotante del mundo que alcanza 13 plantas de altura sobre el nivel del mar, lo que dará a los pasajeros unas vistas impresionantes, según Vayacruceros.com. Esta empresa especializada en este sector también destacó de las novedades de la temporada el ‘Norwegian Bliss’, que llegará en mayo con la mayor pista de carreras en alta mar con dos plantas y el estilo moderno al que acostumbra Norwegian Cruise Line. A ellos sumó el estreno del ‘MSC Seaview’, que, advirtió, sorprenderá a los cruceristas con cinco toboganes de agua, incluyendo dos de alta velocidad para carreras, un amplio paseo marítimo y variedad gastronómica que podrán disfrutar en el Mediterráneo. «También se estrenan otros barcos más lujosos y exclusivos como el ‘ Azamara Pursuit, con base en el puerto de Barcelona, o el ‘Scenic Eclipse’, un yate con capacidad para 228 pasajeros para aquellos que buscan una experiencia más exclusiva», apuntaron. Ya para 2019 se espera también la inauguración del barco ‘Costa Venezia’, el ‘MSC Bellisima’, el ‘Celebrity Flora’, el ‘Norwegian Encore’ o el ‘MSC Grandiosa’ con dos nuevos espectáculos de Cirque du soleil at Sea creados en exclusiva para este buque y el Costa Smeralda con 180.000 toneladas y espacio para 2600 pasajeros.

Sólo Royal Caribbean tiene diez buques en construcción, a los que ya les busca puerto. Málaga gana puntos para ello. Entre 2019 y 2020 se confirma que Carnival estrenará cuatro nuevos barcos mientras que AIDA Cruises y Costa Cruceros inaugurarán dos.