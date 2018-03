Municipios de la Costa del Sol ven en el alemán al turista ideal para combatir la temporada baja

Los alcaldes de Rincón, Torremolinos y Benalmádena han sido de los que más intensamente han vivido esta edición de la ITB que hoy entra en su recta final. Curiosamente, los tres han visto en el mercado alemán una «solución» a la temporada baja, ya que es «un cliente que gusta de la naturaleza, que busca el buen tiempo y la tranquilidad. Nuestro mercado de verano ya lo tenemos, ahora nos interesa remarcar nuestras virtudes de invierno», señaló a SUR el primer edil rinconero, Francisco Salado. Igualmente los tres han mantenido entrevistas y reuniones de trabajo con touroperadores y agentes de viaje para ofrecer sus instalaciones deportivas para que los equipos profesionales y semi profesionales de las ligas de rugby y de fútbol hagan concentraciones en temporada baja en sus respectivas ciudades. «Benalmádena y Torremolinos tienen grandes posibilidades para hacer deporte en invierno, y esa oferta es la que estamos potenciando y ofertando en esta feria», recalcó Víctor Navas.

«Como alcalde de Benalmádena, y en representación institucional del Ayuntamiento, queríamos estar presentes en la ITB para reforzar la actividad promocional de nuestro municipio en un mercado de suma importancia, que llegó a traer a la Costa del Sol hasta 900.000 turistas en 2017. El turista alemán goza de una presencia creciente en nuestro municipio, además de integrar nuestra comunidad de residentes extranjeros. Además de su fidelidad, viaja durante todo el año, siendo un mercado muy interesante para la ansiada ruptura de la estacionalidad turística», señaló el regidor benalmadense, quien agregó que «también hemos entablado conversaciones con el ministro de Turismo, Álvaro Nadal; y la Secretaria para el Turismo de la Junta de Andalucía, Susana Ibáñez, y conocer de primera mano las tendencias más avanzadas del sector turístico. En nuestro contacto con otras administraciones siempre buscamos nuevas vías de colaboración para seguir potenciando el posicionamiento de Benalmádena como destino referente del turismo deportivo. Un sector muy afín al público alemán, atraído por las numerosas posibilidades de actividad física al aire libre que ofrecen nuestras privilegiadas condiciones climatológicas y excelentes instalaciones deportivas». Navas también señaló que su presencia en Berlín tiene otro objetivo, «prestar el apoyo a los empresarios locales desplazados hasta la feria turística, para subrayar el sostén institucional de sus proyectos turísticos y contribuir a ofrecer a nuestro mercado potencial una imagen de solvencia y buena sintonía con nuestro sector turístico, genuino motor económico del municipio». En una feria de esta magnitud, Torremolinos tiene que «mostrarse como es, un líder turístico mundial», enfatizó por su parte José Ortiz, alcalde de Torremolinos, quien también considera que la oferta deportiva puede servir de gancho para combatir la temporada baja. «Por sus características, el alemán es el turista ideal para combatir la temporada baja, y en ello estamos», agregó.

La ITB alcanzó ayer su tercera jornada, última para profesionales, con una calma inesperada y una floja afluencia de público. Hoy sábado y mañana sus puertas abrirán al público, lo que en cierta manera provoca no pocos temores entre los funcionarios y técnicos que estarán al frente de los expositores (obligatoria asistencia por parte de la organización, con el riesgo de perder el sitio el próximo año si se quedan vacíos de personal) ya que »arrasan con todo, no se llevan las sillas porque no pueden. Es verdad que la acción directa tiene una gran importancia, pero no se conforman con la información, para nada, quieren recuerdos y recuerdos, sea lo que sea».