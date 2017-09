Vueling busca pilotos y Meliá selecciona 200 profesionales para un nuevo hotel La aerolínea de bajo coste español precisa de este personal para cubrir las necesidades de sus bases en España, Francia e Italia el próximo año E. P. Barcelona Martes, 5 septiembre 2017, 00:24

El buen momento que vive el turismo se traduce en una mayor demanda de empleo. En esta línea, Vueling ha abierto una convocatoria de pilotos para cubrir necesidades de sus bases nacionales e internacionales, en Francia e Italia, de cara el 2018. Según la compañía aérea podrán optar como candidato en las pruebas de selección de copiloto, primer oficial, se debe contar la licencia de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) española y poseer PTLA completo o teórico. Asimismo, los aspirantes deben contar con un certificado de competencia lingüística en castellano e inglés, mínimo del nivel 4 de ICAO, un certificado médico clase 1 en vigor y un certificado de antecedentes penales.

Las pruebas de selección consistirán en una evaluación de los conocimientos generales operacionales y del avión, una prueba de inglés, un test psicotécnico, una entrevista personal y una prueba en simulador. Una vez seleccionados, los pilotos deberán realizar un curso donde serán entrenados en base a los estándares de seguridad con los cuenta la compañía.

Por su parte, ME by Meliá busca trabajadores para su nuevo hotel en Sitges, el ‘ME Sitges Terramar’. El establecimiento está preparando su apertura y por ello celebrará este próximo sábado una jornada de selección para reclutar a los mejores embajadores de los valores y la experiencia exclusiva de ME by Meliá. Los perfiles buscados son «personas apasionadas por el mundo de la hostelería, el servicio personalizado y la atención al cliente, amantes de la música, el arte y la cultura», apuntaron. Además, se requiere experiencia previa en hoteles de cuatro y cinco estrellas y alto nivel de español e inglés. Los seleccionados se incorporarán a trabajar en puestos de recepción, reservas, eventos, cocina o pisos, entre otros.

El equipo del hotel estará integrado por entre 150 y 200 personas, en función de la temporada, y capitaneados por René Hoeltschl, ejecutivo hotelero de vocación y con acreditad trayectoria dentro del grupo Meliá.

El ‘ME Sitges Terramar’ está ubicado en primera línea de playa, en el paseo marítimo de Sitges, y tiene previsto abrir sus puertas este otoño tras una completa reforma. El establecimiento hotelero cuenta con un spa además de numerosas instalaciones para realizar reuniones y eventos.