María del Mar Martín Rojo: «La oferta turística de Málaga también atrae a las empresas» La concejala Mar Martín Rojo, con el director del aeropuerto, Salvador Merino, ayer en Fitur. / Salvador Salas Fitur 2018 La Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga habla de la presencia del Área de Promoción Empresarial y Empleo que asiste por primera vez a Fitur PEDRO LUIS GÓMEZ Enviado Especial. Madrid Viernes, 19 enero 2018, 01:35

Por primera vez en su corta historia, el Área de Promoción Empresarial y de Empleo del Ayuntamiento de Málaga asiste a Fitur para combinar turismo y captación de nuevas empresas, una fórmula en la que la capital de la Costa del Sol «puede presumir como pocas otras, porque aquí podemos emplear nuestra oferta de ocio y de turismo para que las empresas se decidan a instalarse en la ciudad», como señala su responsable, la teniente de alcalde del Ayuntamiento malacitano, María del Mar Martín Rojo, licenciada en Económicas y en Turismo, «algo que me ha permitido combinar ambas cosas, aunque esto no es un mérito personal, sino del equipo de gobierno que encabeza Francisco de la Torre y del grupo de excelentes profesionales que hay en mi área». Para la concejala, «la experiencia de Fitur nos ratifica en una apuesta decidida que en su momento comenzamos a realizar: ofrecer a importantes empresas europeas asentarse en Málaga por lo que la ciudad puede ofrecer como destino de ocio, cultura y turismo a sus empleados. Lo que inicialmente podía pensarse que era una quimera, es una realidad. Estamos en Fitur, con una amplia agenda de trabajo tras las experiencias vividas en Londres y en Berlín, todas muy positivas».

Y es que tras las promociones realizadas en Gran Bretaña y Alemania «hemos tenido una gran respuesta, con empresas que nos han elegido como subsedses o que, ni más ni menos, han decidido que Málaga sea el punto central para sus actividades».

Para Martín Rojo, «donde más incidencia hemos tenido es en Inglaterra, y eso hasta cierta medida es normal por el impacto del ‘Bréxit’, y por ello ahora incidiremos en Londres». La edil recuerda que en la última misión a Inglaterra, hace un año, «el alcalde fue a la Agencia Europea del Medicamento, pero nadie nos apoyó para que su sede viniese a Málaga, y así ha quedado la candidatura española, hecha añicos. Lo recuerdo porque estuve con él en su visita a los responsables de la agencia europea».

«Yo sé que este área no tiene efectos inmediatos, ni los buscamos. No tiene, por decirlo de alguna manera, ‘impacto mediático’, pero a medio plazo es muy importante su actividad, porque lo que hacemos es vender Málaga pero no para atraer turistas, sino empresas. Hoy las empresas, sobre todo los nuevos referentes tecnológicos, buscan lo mejor para sus empleados, para sus trabajadores, y Málaga, en su oferta de ocio y cultura, en su oferta turística, apoyada en sus infraestructuras y comunicaciones, es única», añade Martín Rojo, quien agrega que «Málaga es la ciudad perfecta para «invertir, trabajar y vivir», y añade que a nivel internacional, «el ‘Bréxit’ se ha presentado como una gran ocasión para España en general y para Málaga en particular. Hemos contactado con decenas de empresas, y ya ha habido quienes han decidido trasladarse a Málaga de una forma parcial o completa, y muchas lo están barajando, aunque, repito, ésta es una labor a medio y corto plazo».

«Nosotros lo que queremos es trabajar por y para Málaga, crear empleo y oportunidades para los malagueños; ese es nuestro gran objetivo, y en ello basamos nuestros esfuerzos», concluye María del Mar Martín Rojo.